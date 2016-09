ACCIDENT FERROVIAIRE DE BOUDOUAOU Bilan définitif: un mort et 196 blessés

Par Saïd BOUCETTA -

L'accident ferroviaire qui s'est produit, avant-hier à Boudouaou, a fait un mort (le conducteur du train) et 196 blessés. Le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Boumerdès, a indiqué que «toutes les victimes de cet accident ont quitté les établissements de santé de la wilaya à l'exception des six blessés transférés vers Alger, à cause de l'absence de certaines spécialités nécessitées pour leur traitement à Boumerdès, mais leur vie est hors de danger», a assuré Fateh Haddad. Il a souligné l'activation, dès la survenue de l'accident, de la commission d'urgence élargie, pour le suivi et la prise en charge des blessés et leur transfert vers les établissements de santé de la wilaya, parallèlement à la mobilisation de tous les services médicaux pour l'accueil des dons de sang des citoyens, qui ont fait montre d'un grand sens de solidarité, s'est-il félicité. Les travaux de relevage des wagons des voyageurs et de rétablissement des voies se sont poursuivis, ce dimanche, en vue de la réouverture du trafic sur cette ligne ferroviaire, a-t-on constaté. Le jour même de l'accident dans la soirée, la Société nationale des transports ferroviaires (Sntf) a rendu public un communiqué dans lequel elle informe son aimable clientèle de la «suspension des trains à destination de l'Est du pays jusqu'au rétablissement de la voie ferrée», signalant que le «trafic de la banlieue sera limité d'Alger à Réghaïa» Rappelons que cet accident a suscité une importante mobilisation des services de la Protection civile de la wilaya. Selon le directeur de wilaya de ce corps constitué, Ahmed Mahmoudi, plus de 150 agents et cadres de la Protection civile de Boumerdès ont été mobilisés pour le sauvetage, l'assistance et la prise en charge des victimes de cet accident, aux côtés d'agents de l'Unité principale d'Alger et d'unités mitoyennes. Cet effectif humain a été soutenu par une vingtaine d'ambulances et de nombreux camions anti- incendies, entre autres.