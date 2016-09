POUR SUPERVISER LE CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE Arnold revient à Oran!

Par Wahib AïT OUAKLI -

La direction du CET d'Oran sollicite sa tutelle l'invitant à financer un troisième bassin dont le montant du budget est arrêté à la coquette somme de 40 milliards de centimes.

C'est le célèbre acteur hollywoodien, Arnold Schwarzenegger, qui aura l'honneur d'inspecter aujourd'hui le centre d'enfouissement technique de Hassi Bounif, localité située dans la partie est d'Oran. L'ex-gouverneur de la Californie en 2003 et actuel président de l'Organisation non gouvernementale de l'environnement arrive donc aujourd'hui à Oran. Durant ce périple, plusieurs conventions entrant dans le cadre de la protection de l'environnement seront signées. D'autres accords portant le sceau de l'économie verte seront également ratifiés. Là est l'essentiel du communiqué rendu public hier par la cellule de communication de la wilaya d'Oran.

R 20, cette organisation non gouvernementale a pour mission principale la protection du cadre de vie, l'environnement. Elle est présidée par l'acteur principal du film Terminator, Arnold Schwarzenegger. Son installation dans la ville algérienne d'Oran, ville abritant le bureau régional du R 20, a été effective en 2013. Ce fut donc la première visite rendue par le président du R 20. Lors de sa deuxième visite qu'il a rendue en 2014, Arnold Schwarzenegger, en présence d'une autre icône du monde de l'environnement Nicolas Hulot, a pris part à la première rencontre internationale dédiée à l'économie verte. Cette rencontre a été présidée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Ses travaux ont été sanctionnés par la prise d'importantes mesures. En somme, les objectifs de cette ONG, R 20, visent selon sa charte, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, aider et appuyer des projets dits verts. Aussi, l'ONG s'attelle à mettre en liaison les gouvernants des pays du Sud, notamment les détenteurs de la technologie et les investisseurs. Cette optique porte dans ses dimensions l'amélioration du cadre de vie des citoyens, l'amélioration de la santé des populations et la création de nouveaux emplois. La visite d'Arnold Schwarzenegger à Oran intervient cette fois-ci dans un contexte particulier marqué par la saturation d'un bassin du centre d'enfouissement. Une telle situation n'a pas laissé insensible la direction dudit centre qui a sollicité sa tutelle l'invitant à financer un troisième bassin dont le montant du budget est arrêté à la coquette somme de 40 milliards de centimes. Le premier bassin, accueillant quotidiennement pas moins de 17.000 tonnes des différents déchets, a été fermé en 2015. En tout, ce sont les localités, douars et villages des 12 communes, qui sont prises en charge par le centre d'enfouissement technique de Hassi Bounif s'étendant sur une surface de 85 hectares. A elles seules, les plus grandes localités comme les grands pôles urbains d'Oran, Bir El Djir, Sidi Chahmi, Es-Sénia produisent une grande part des déchets déversés dans ledit centre. La collecte des ordures ménagers, et malgré tous les efforts consentis par le pouvoir local, continue à poser un sérieux problème. L'absence criarde de civisme en est la principale raison. Les responsables locaux misent sur les campagnes de sensibilisation des citoyens et des citoyennes. Dans cet ordre d'idées, l'on pense d'ores et déjà à passer à la vitesse supérieure en mettant en place un nouveau dispositif consistant en le ramassage et le tri en même temps des déchets ménagers. Ce procédé repose sur la mise en place des bacs à ordures un peu partout dans les coins et les recoins de la ville. «Chaque bac sera destiné à la collecte d'un déchet bien défini», a-t-on expliqué. Le même procédé sera généralisé dans les localités et les zones rurales.