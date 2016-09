HAMID GRINE PERSISTE ET SIGNE "La solidarité gouvernementale est une réalité"

Par Abdellah BOURIM -

Le ministre de la Comunication remet les pendules à l'heure

Clôture de l'opération de dépôt des dossiers de candidatures au concours du Prix du président de la République du journaliste professionnel.

«Il y a une solidarité au sein du gouvernement sous l'égide du Premier ministre, Abelmalek Sellal, dans le cadre de l'application du programme du président de la République», c'est la réponse de Hamid Grine, ministre de la Communication, lors d'un point de presse animé, hier, à Alger, aux questions des journalistes sur le silence radio du gouvernement concernant les dossiers de corruption révélés par deux ministres du gouvernement Sellal. Des révélations qui ont suscité un débat houleux au sein de la société, où des responsables de la haute sphère de l'Etat ont été accusés de «complicité avec la mafia» dans des affaires de corruption.

Par ailleurs, Hamid Grine, est revenu sur le concours du Prix du président de la République du journaliste dont la date butoir des dépôts de dossiers de candidature est arrivée à terme, hier. Selon le ministre, «c'est, aujourd'hui (hier, Ndlr), la clôture de l'appel à candidatures pour le Prix du président de la République. Le taux de participation est appréciable», a-t-il indiqués. Pour le ministère de la Communication, ce titre sera décerné sur ordre de mérite et «s'il n'y a pas de candidatures de niveau, ce 1er Prix ne sera pas attribué, mais on attribuera le deuxième et le troisième Prix», expliquant que de son point de vue, le Prix du président de la République, était «un honneur, ce n'est pas n'importe quel Prix, c'est le plus grand prix du journalisme en Algérie».

Institué par décret présidentiel en mai 2015, ce Prix qui sera décerné à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse le 22 octobre prochain, a pour thème pour cette édition, «la femme algérienne, acteur majeur du développement économique et social». Pour le ministre, ce titre a pour objectif d'encourager et promouvoir la production journalistique nationale sous toutes ses formes, «stimuler l'excellence, la création et la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite».

Par ailleurs, le cycle de conférences programmé par le ministère de la Communication s'est enrichi, hier, par l'intervention de Nicolas Becquet, manager Multimédia-journaliste, belge. Ce professionnel des médias et spécialiste des réseaux sociaux a présenté une communication sur «le boom du Web mobile, une chance pour les journalistes».

Dans son intervention Becquet, est revenu sur le développement des technologies de l'information et de la communication et l'apparition des réseaux sociaux sur le Net que le journaliste devrait saisir pour toucher plus d'audience, en présentant une information recoupée, en temps réel, ce qui permettra d'augmenter les audiences du support médiatique donc plus de visibilité de son contenu.

Pour Hamid Grine le recours au journalisme mobile comme le font actuellement les grandes rédactions à travers le monde marque le début d'une nouvelle ère du journalisme totalement différente de l'exercice traditionnel du métier, même si les techniques de rédaction du contenu sont les mêmes, obéissent aux mêmes règles, la manière et les moyens à utiliser dans la présentation de l'information au public, sont différents.

«Aujourd'hui 60% des recherches sur le Web se font via le mobile, alors pourquoi ne pas utiliser ce moyen pour la diffusion de l'information en temps réel?», «Ça ne demande pas des équipes techniques, le journaliste doit saisir cette opportunité offerte par le développement des technologies de l'information et de la communication, sinon il serait à la traîne.»