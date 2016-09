ZONE INDUSTRIELLE PALMA (CONSTANTINE) L'insécurité maîtresse des lieux

Par Ikram GHIOUA -

De multiples incidents ont été enregistrés

Les travailleuses de plusieurs entreprises implantées à ce niveau se sont déjà rassemblées pour dénoncer le climat d'insécurité.

Aborder la sujet de la sécurité au niveau de la zone industrielle Palma de Constantine, demeure sans exagérer très inquiétant. De par ses routes impraticables et les fuites d'eau non-stop qui ternissent l'image de cette partie de la ville de Constantine, cette région est très mal fréquentée. Dès l'après-midi, alors que toutes les entreprises sont encore en activité, la zone industrielle Palma est infestée d'étrangers. Ils viennent de toutes les villes limitrophes, mais de Constantine, aussi s'approvisionner en boissons alcoolisées, du fait que ce commerce est implanté dans cette zone. Ils ne manquent jamais de prononcer des insultes à l'égard des femmes qui y travaillent. Ces dernières ne risquent jamais de traîner à cet endroit au-delà de 17 heures, les risques d'agressions étant très importants. De multiples incidents, graves et moins graves, ont été enregistrés. Des expériences traumatisantes ont été révélées par des femmes ayant vécu des situations désagréables. Parfois les soûlards vont jusqu'à menacer les passants, s'ils ne l'ont pas déjà fait, confie un employé dans une entreprise privée située au niveau de la zone industrielle Palma. Il n'y a pas 24 heures, alors qu'une jeune femme attendait le bus pour rentrer, des ivrognes se sont acharnés sur elle tout en tentant de la persuader de monter avec eux dans la voiture.

L'un d'entre eux voulait même la prendre par le bras de force; heureusement qu'elle a réussi à se dégager. Mais son cauchemar n'était pas fini pour autant. Un autre, conduisant une petite camionnette, s'arrête pour lui proposer de monter avec lui. Et c'est tous les jours comme cela. Pourtant, cette zone qui abrite une unité de la police, un hôtel de police et des entreprises connues, demeure un lieu très dangereux. Les hommes ne sont pas épargnés. Ils font souvent l' objet de provocation. Les agents du tramway peuvent certainement témoigner. «Ces derniers ont été, à maintes reprises, victimes d'agressions commises par des jeunes délinquants», rapporte un quotidien local. La question qui se pose est: pourquoi insister pour garder ces lieux de distribution de boissons alcoolisées, du fait qu'«en Algérie, on ne sait pas boire», dans une région très active, où même les salles des fêtes sont louées aux familles pour célébrer des mariages? Ne doit -on pas réfléchir à une stratégie plus logique pour préserver la sécurité des citoyens?

En février dernier, les personnels de plusieurs entreprises implantées à ce niveau se sont rassemblés pour dénoncer le climat d'insécurité qui y règne et prend de plus en plus d'ampleur, mais aussi pour faire remarquer aux autorités locales l'état d'insalubrité et de puanteur des lieux.

Les travailleurs des entreprises dont même des journalistes qui occupent des bureaux au niveau de la Maison de la presse savent parfaitement que l'origine de l'insécurité vient «des commerçants, dont l'activité initiale est la vente de boissons alcoolisées, ayant transformé ces points de vente ou ces dépôts en lieux de consommation avec toutes les conséquences qui s'ensuivent», ajoute encore le même organe de presse. En un mot, des bars non déclarés, qui activent sous les yeux des autorités et personne ne bouge le petit doigt pour changer la situation.

Il faut peut-être attendre l'irréparable pour penser à délocaliser ces commerces ailleurs? Cette zone censée être un soutien pour l'activité et le développement économiques est le théâtre de scènes de violence, de disputes et de rixes. Le sentiment d'insécurité commence à peser lourdement.

Certains propriétaires qui emploient des femmes songent même à aller ailleurs. Si la situation n'est pas prise au sérieux en urgence, la zone industrielle Palma risque d'être livrée aux ivrognes et à leurs fournisseurs.