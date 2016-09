YACINE OULD MOUSSA, ÉCONOMISTE, À L'EXPRESSION "Le pétrole est une arme stratégique"

Par Saïd BOUCETTA -

Dans l'entretien qu'il nous a accordé, M.Ould Moussa explique les enjeux du marché pétrolier, qui dépassent la simple équation de l'offre et de la demande.





L'Expression: Sans préjuger des résultats de la réunion informelle de l'Opep, quel pourrait être l'apport du Forum international de l'énergie au débat mondial sur la question de l'énergie?

Yacine Ould Moussa: C'est un forum centré sur l'avenir de la ressource énergétique dans sa diversité. Les participants traiteront de la question sous l'angle de la complémentarité et non de la substitution entre les énergies fossiles et les autres, dites renouvelables. Le forum sera un lieu de débat privilégié certes, mais juste un débat sur l'avenir des ressources énergétiques et leur rapport à l'environnement. En fait, dans cette vaste rencontre, chaque pays est censé apporter sa contribution à l'humanité sur une question vitale pour celle-ci.

Pris sous cet angle, on pourrait dire que le Forum international de l'énergie posera des questions de fond. Mais pour l'heure, il faut reconnaître que malheureusement, la décision sur la question des énergies n'est pas technique. Elle est éminemment politique et stratégique. L'énergie n'est pas un produit neutre et les Etats s'en servent à des fins géostratégiques et pas seulement économiques.



Pensez-vous qu'à terme ce forum parvienne à s'imposer comme un acteur majeur sur le marché du pétrole?

Indépendamment du forum, les pays consommateurs sont intéressés, par-dessus tout, par la sécurité des approvisionnements. Ils craignent des pénuries pour des raisons évidentes qu'il n'est pas besoin d'expliquer maintenant. De l'autre côté, les pays producteurs recherchent des prix rémunérateurs à même de leur permettre d'entrevoir un développement économique et la poursuite des investissements dans la prospection. A voir sous cet angle, on pourrait, en effet estimer que le forum dans sa composition actuelle serait une sorte de Giga-Opep où les questions liées aux approvisionnements et aux prix se discuteraient dans la transparence et dans l'intérêt de tous. Sachant la perte d'influence de l'Opep, on seraient tentés de voir dans ce forum un substitut objectif.

Mais cette vision idyllique est très difficile à imaginer dans le contexte géostratégique actuel. Comme je l'ai dit, le pétrole n'est pas un produit comme un autre. Même si objectivement les pays consommateurs sont eux-mêmes producteurs de biens d'équipement qu'ils se doivent de commercialiser, cela ne pouvant se faire en situation de déprime économique des pays traditionnellement importateurs de produits occidentaux, les intérêts sont quelque part convergents. Mais l'équation n'est malheureusement pas aussi simple.



Le ministre de l'Energie s'est dit optimiste lors de la conférence de presse qu'il a animée, hier. Partagez-vous son optimisme?

Cet optimisme doit être mesuré. La réalité du terrain est autrement plus complexe pour qu'un simple accord puisse justifier un équilibre durable des prix. Il y a les aspects techniques, à savoir comment ajuster la production, comment ajuster l'offre, dans les conditions où se trouvent de grands pays producteurs. L'Iran qui entend revenir à son niveau de production d'avant l'embargo et la Libye qui ambitionne d'augmenter sensiblement sa production sont des points d'entraves importants. Mais il n'y a pas que cela, les grands acteurs que sont la Russie et les Etats-Unis ont désormais un poids déterminant et rien ne se fera sans leur consentement. Mais cela n'interdit pas l'espoir d'un début d'accord à Alger. Il faut espérer que tous ces acteurs arrivent à un minimum susceptible de maintenir les prix du pétrole à un niveau acceptable pour tous.



Beaucoup d'observateurs affirment que la mésentente irano-saoudienne fera capoter un éventuel accord. Qu'en pensez-vous?

Le consensus se construit sur le terrain géostratégique. La configuration du marché pétrolier mondial a totalement changé. En réalité, la loi de l'offre et de la demande ne peut pas tout expliquer. Cette loi est manipulée à dessein. Les Américains ont la double arme du schiste et du dollar. De fait, la crise énergétique ne saurait se résumer au conflit irano-saoudien, ou aux conclusions d'un forum international.