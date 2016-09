9ÈME SALON NATIONAL DU CHEVAL À TIARET Plus de 2 000 cavaliers attendus

Plus de 2 000 cavaliers venant de 23 wilayas du pays sont attendus au 9eme Salon national du cheval qui débutera, demain à Tiaret, a-t-on appris, hier, des organisateurs. Il y aura des activités récréatives et scientifiques liées au cheval, a souligné le chef du service des activités de jeunes à la direction locale de la jeunesse et des sports, Abdelkader Sbaïs. Parmi ces activités, les organisateurs ont programmé des spectacles de cavalerie, des troupes folkloriques, des jeux de fantasia en plus de courses de chevaux sur le parcours équestre de Chaouchaoua et un concours national de saut d'obstacles au Centre équestre Emir Abdelkader. Il est prévu également une vente aux enchères de chevaux de race. Par ailleurs, l'université Ibn Khaldoun de Tiaret abritera à cette occasion, des assises scientifiques sur le cheval alors que le Palais des sports Abdellah Belarbi abritera une exposition de produits traditionnels et d'accessoires de chevaux. Un autre concours en sellerie, en ferronnerie et d'autres activités artistiques sont prévus également au théâtre de plein air Ali Maâchi de la ville. Les hôtes de Tiaret seront conviés à des visites touristiques des sites archéologiques et historiques que recèle la wilaya.