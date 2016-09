ACCIDENT FERROVIAIRE DE BOUDOUAOU: Reprise partielle du trafic

Le trafic ferroviaire des voyageurs a repris partiellement, hier, en fin de matinée, entre Réghaia et Thénia, a fait savoir la Société nationale des transports ferroviaires (Sntf) dans un communiqué. «La Société nationale des transports ferroviaires a l'honneur d'informer son aimable clientèle de la reprise partielle du trafic des voyageurs entre Réghaia et Thénia à partir de 11h30 du 26 septembre», souligne-t-elle. Pour rappel, un accident ferroviaire s'était produit samedi dernier à Boudouaou (wilaya de Boumerdès) qui a fait un mort (le conducteur du train) et 196 blessés. Selon la Sntf, la reprise partielle du trafic ferroviaire intervient après des travaux de relevage effectués suite à cet accident de rattrapage qui a occasionné des «dommages importants» aux matériels et infrastructures ferroviaires.