ALGÉRIE-AUTRICHE Des affaires en...polyester

L'ambassadrice d'Autriche en Algérie, Mme Franziska Honsowitz, a indiqué, hier, à Oran, que le marché autrichien est intéressé par le polyester, fabriqué en Algérie appelant les opérateurs nationaux à investir dans ce créneau. Fabriqué à base de pétrole, le coût de cette matière isolante utilisée dans le secteur du BTH serait concurrentiel s'il était fabriqué en Algérie, a estimé la diplomate autrichienne, dans une déclaration à l'APS, en marge de la visite de travail qu'effectue à Oran le président de l'ONG «R20», Arnold Schwarzenegger. Mme Franziska Honspwitz a, par ailleurs, annoncé qu'une journée d'information sur les opportunités d'exportation des produits algériens vers l'Autriche est programmée prochainement à la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Oranie (C). La diplomate autrichienne a indiqué qu'un partenariat dans la gestion des ressources en eau est en cours de discussion avec le ministère chargé de ce secteur, rappelant que l'Autriche est un partenaire traditionnel de l'Algérie dans le domaine du transport ferroviaire et plus récemment dans le secteur agricole. Elle a, enfin, souligné le souhait de diversifier ces échanges et cette coopération à d'autres domaines.