COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT Une commission conjointe algéro-tunisienne installée

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit a annoncé, hier, à Alger l'installation d'une commission conjointe algéro-tunisienne pour mettre en oeuvre toutes les décisions à la coopération bilatérale en matière d'éducation et d'enseignement. Dans une déclaration à la presse au terme d'une séance de travail avec le ministre tunisien de l'Education, Néji Jalloul, Mme Benghebrit a indiqué qu'«une commission ad-hoc avait été officiellement installée pour mettre en oeuvre les décisions prises lors de la réunion bilatérale», relevant que «le système de formation en Algérie était similaire à celui en vigueur en Tunisie. L'Algérie et la Tunisie doivent relever des défis et régler des problèmes communs, notamment à travers l'échange d'expériences et la formation des formateurs dans le cadre de l'organisation d'une université d'été portant sur plusieurs axes», a-t-elle précisé. Lors de cette rencontre, l'accent a également été mis sur la nécessité «d'actualiser le patrimoine maghrébin commun à l'effet de l'introduire dans le manuel scolaire», a indiqué la ministre. De son côté, le ministre tunisien a mis l'accent sur l'importance d'une véritable coopération au service des deux parties, soulignant l'existence d'un manque en matière de formation des formateurs dans les deux pays. «L'Algérie et la Tunisie souffrent des mêmes problèmes et doivent relever les mêmes défis. Nous trouverons probablement des solutions similaires», a indiqué M. Néji, appelant à la nécessité d'établir une coopération à la hauteur de la relation particulière qui existe entre les deux peuples, d'autant que les deux pays sont en phase de réforme éducative