MISE À LA RETRAITE DES MÉDECINS CHEFS DE SERVICE Les professeurs et docents réagissent

Il réclament le gel de cette mesure qu'ils qualifient d'anticonstitutionnelle.

La mise à la retraite des chefs de service continue de faire couler beaucoup d'encre. Dans une déclaration sanctionnant leur assemblée générale qui s'est déroulée le 19 septembre dernier, le collectif des membres fondateurs et anciens responsables du Syndicat national des professeurs et docents en sciences médicales est revenu sur ce qui est plus communément appelé la circulaire Sellal.

Cette dernière envoie les fonctionnaires de tous bords vers la retraite à 60 ans, ce qui avait sorti de leur grogne les chefs de service qui réclament une retraite à 70 ans!

Les professeurs et docents à la retraite ont donc remis cette histoire au goût du jour lors de cette même réunion. «S'agissant des modalités de libération de la chefferie de service, son traitement par la commission mise en place par Monsieur le Premier ministre, devrait prendre en considération le fait que ce n'est pas tant l'âge qui doit être pris en compte prioritairement, mais l'activité pédagogique, de soins et de recherches dans ses dimensions qualitatives et quantitatives», ont-il soutenu. Il réclament donc le gel de cette mesure qu'ils qualifient d'anticonstitutionnelle.

«En ce qui concerne aussi bien la mise de fin de fonction de la chefferie de service que le départ proprement dit à la retraite, le principe du gel de l'application de toutes les mesures édictées, en raison de leur non-conformité avec les dispositions légales et réglementaires, et de leur anticonstitutionnalité a été adopté à l'unanimité», ont-ils réclamé.

«L'institution d'une évaluation régulière et continue de l'ensemble de ces activités avec comme sanction la libération de la chefferie de service ou d'unité tous les cinq ans ou même tous les ans, est la seule mesure à même de hisser notre université et notre système de santé aux niveaux qui devraient être les leurs.

Cela donnera un sens à une remise au concours, tous les cinq ans, de la chefferie de service et d'unité», ont-ils recommandé.

Le retard des paiements des rappels de salaires des maîtres-assistants nouvellement promus fait également partie des réclamations de ce syndicat. Ils dénoncent également le déroulement des derniers concours dans le domaine. «Les enseignements à tirer du dernier concours et le rétablissement des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires dans leurs prérogatives pédagogiques et académiques, pleines et entières, jusque-là entravées par la mainmise de l'administration de tutelle qui devrait se limiter à la simple gestion logistique des épreuves.

Par la même occasion, l'attention a été attirée sur le déroulement des tirages au sort des membres des jurys qui n'ont pas encore intégré le principe de séance publique ouverte à tous les enseignants concernés qui le souhaiteraient», ont-il réclamé.

Enfin, ils évoquent un sujet qui les concerne directement, à savoir les pensions de retraite.

«On demande la revalorisation de la pension de retraite à 80% du salaire ou mieux encore une retraite évolutive, indexée sur le salaire du corps des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires encore en exercice, qui doit être un préalable nécessaire à tout départ en retraite et à toute fin de fonction de la chefferie de service», ont-ils conclu.