POUR DÉNONCER LA HAUSSE DE LA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ Des citoyens protestent à El Oued

Des dizaines de citoyens ont organisé des actions de protestation pacifique à El Oued contre ce qu'ils ont considéré comme étant une «hausse» des factures d'électricité. Au quartier El Rimel, des protestataires en colère ont bloqué, avant-hier soir, pendant plus de deux heures, la circulation sur la route traversant leur quartier, à l'aide de pierres et de pneus brûlés, pour exprimer leur mécontentement des «hausses» des factures d'électricité et demander à l'entreprise de distribution d'électricité et du gaz de «revenir sur cette mesure». Des habitants issus de divers autres quartiers du chef-lieu de wilaya d'El Oued, à l'instar d'El Touba, Ouled Ahmed et El Chouhada, ont observé, eux aussi, des actions de protestation similaires pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une «mesure injuste». Ils ont hissé des banderoles sur lesquelles étaient mentionnées leurs revendications liées notamment à la «révision à la baisse de leurs factures d'électricité». Plusieurs quartiers à El-Oued ont vécu, ces derniers jours, des mouvements de protestation pour contester, selon certains protestataires, l'accroissement de la facture de la consommation de l'énergie électrique jugée «excessive» et ne répondant pas, selon eux, aux attentes des populations dans cette wilaya du Sud caractérisée par ses fortes chaleurs. De son côté, le directeur local de la société de distribution de l'électricité et du gaz, Abdelwahed Hammaz, a indiqué à l'APS que ces factures «représentent le volume de consommation des citoyens de l'énergie électrique» et que la société doit appliquer les nouvelles mesures relatives à l'augmentation des tarifs de l'électricité annoncées en janvier 2016 et prenant effet à compter d'avril dernier». Les services concernés de la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz ont transmis un rapport à la direction générale sur les préoccupations des citoyens, a-t-il fait savoir à ce propos.