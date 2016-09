REÇUE PAR BOUCHOUAREB Une délégation du Forum économique mondial à Alger

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, a reçu, hier, en audience, une délégation du Forum économique mondial (WEF) conduite par le chef du département Énergie, Roberto Bocca. Intervenant à la veille de l'ouverture des travaux du Forum international de l'énergie prévu à Alger, les deux parties ont discuté de l'opportunité d'accueillir en Algérie un évènement de haut niveau que tient annuellement le WEF, à l'exemple des sommets régionaux ou du Forum économique mondial sur l'Afrique à une date qui sera fixée d'un commun accord.

Plus tôt dans la matinée, le ministre de l'Industrie et des Mines avait reçu une délégation de l'entreprise chinoise Norinco.

Les discussions ont porté sur le développement des investissements dans plusieurs secteurs dont l'industrie du renouvelable, la pétrochimie, les mines, la fonderie et la mécanique. L'entreprise Norinco est engagée en Algérie dans un joint-venture spécialisé dans la fabrication de rames de train, de métro et de tramway. Il s'agit d'un partenariat entre la Société nationale des transports ferroviaires (Sntf), l'Entreprise du métro d'Alger (EMA) et l'Entreprise de construction de matériel et d'équipements ferroviaires (Ferrovial) relevant du groupe Snvi, d'une part, et de la société chinoise, d'autre part.