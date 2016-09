FORMATION PROFESSIONNELLE À TIZI OUZOU Convention avec l'Enel d'Azazga

Par Aomar MOHELLEBI -

Elle va constituer une perche tendue aux stagiaires officiant au sein du centre de formation professionnelle et d'apprentissage d'Azazga pour rentrer de plain-pied dans le monde du travail.

La nouvelle année de la formation professionnelle est marquée par la signature, entre autres, d'une nouvelle convention de partenariat entre la direction de la formation professionnelle de la wilaya de Tizi Ouzou et l'Entreprise nationale de l'électronique, Enel d'Azazga. C'est le wali de Tizi Ouzou, Brahim Merad, qui a présidé la cérémonie de signature de cette convention et ce, à l'occasion de la rentrée 2016/ 2017 dans le secteur en question. Cette convention va constituer une perche tendue aux stagiaires officiant au sein du centre de formation professionnelle et d'apprentissage d'Azazga pour rentrer de plain-pied dans le monde du travail au sein de l'Enel de la même région. Il ne s'agit pas de la seule convention signée à la même occasion. Trois autres ont été conclues. La première va assurer un partenariat entre l'Institut national spécialisé de formation professionnelle (Insfp) de Oued Aïssi avec l'entreprise Solar Energy Company, spécialisée dans la fabrication de panneaux photovoltaïques. Un autre contrat a été signé entre le Cfpa Kerrad Rachid et Numédia Confection (habillement et textile) et enfin un autre entre le Cfpa Kerrad Rachid et la clinique d'accouchement Sbihi Tassadit.

«La signature de ces conventions permettra le placement d'apprentis dans ces établissements pour suivre des formations par voie d'apprentissage, la formation continue et l'insertion des diplômés de la formation professionnelle», précisent les responsables du secteur de la formation professionnelle à Tizi Ouzou.

Il y a lieu de rappeler que la cérémonie officielle de la rentrée professionnelle de la session de septembre 2016 a eu lieu dimanche 25 septembre 2016 au Cfpa Kerrad Rachid de Tizi Ouzou en présence du premier magistrat de la wilaya de Tizi Ouzou, Brahim Merrad, et de la représentante du président de l'Assemblée populaire de wilaya ainsi que d'autres responsables locaux à l'instar du président de la chambre du commerce et de l'industrie du Djurdjura.

La cérémonie officielle de la rentrée a été une occasion pour que les responsables du secteur fassent la lecture d'un exposé sur l'offre de la rentrée de la session de février ainsi qu'une présentation de l'établissement qui abrite la cérémonie. La délégation a visité l'exposition animée par une quinzaine d'entreprises publiques et privées, des ateliers et des salles de cours pour s'imprégner des conditions de leur formation dans les différentes spécialités assurées au niveau du Cfpa.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que jusqu'au 22 septembre dernier, pas moins de 3 700 stagiaires se sont officiellement inscrits, toutes spécialités confondues.

S'agissant de l'offre globale de la rentrée de septembre, elle est de l'ordre de 13 208 postes de formation dans 18 des 21 branches de la formation processionnelle.

Le nombre global des stagiaires, nouveaux et reconduits, à la rentrée de la session de septembre 2016 est de 22 435 apprenants en progression de 4% par rapport au chiffre de la session de février 2016.