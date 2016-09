OFFICIELLEMENT LANCÉE EN ALGÉRIE 4 G: Tout ce qu'il faut savoir

Par Walid AÏT SAÏD -

Les opérateurs proposeront des offres hybrides 3G/4G

Sur papier, la 4G est dix fois plus rapide que sa devancière. Elle peut même dépasser facilement la vitesse d'Internet que vous avez chez vous.

Trois ans après la 3G, la 4G débarque en Algérie! C'est donc l'heure du très haut débit mobile. Une bonne nouvelle en soi pour les Algériens, mais qui ne savent pas ce que cela va concrètement changer pour eux? En fait, ce qu'il faut d'abord comprendre c'est que la 4G permet un débit de connexion Internet plus rapide qu'avec la 3 G. La 4 G permet donc une navigation bien plus rapide que la 3G, avec des temps de charge très courts et des temps de réaction rapides. Il s'agit de la meilleure expérience de surf sur le réseau mobile. On parle d'une vitesse en kb/s pour la 3G contre une vitesse en Mbits par seconde pour la 4G. C'est véritablement une révolution, surtout pour les professionnels. Avec la 4G, le téléchargement d'un fichier sera quasi instantané. Il sera donc bien plus facile pour les collaborateurs de travailler à distance et de s'envoyer mutuellement des documents de travail via le Cloud. Grâce à la 4G, vous téléchargez une pièce jointe de 2Mo d'un email en une seule seconde (il faut compter 6 secondes avec une connexion 3G)! Les fichiers sauvegardés dans le Cloud par exemple sont aussi beaucoup plus accessibles grâce à un téléchargement rapide. Les performances de la 4G sont meilleures que celles de la 3G, particulièrement en débit ascendant. Cela signifie que l'envoi de documents, de vidéos ou de photos sera plus rapide. Envoyer un document de plusieurs Mo ne prendra environ que 4 secondes, contre 34 en 3G! Que dire alors de la lecture vidéo, sa rapidité est d'une différence significative de la 4G, en comparaison avec la 3G.

La 4G offre la possibilité de visionner une séquence HD avec un temps de téléchargement minime et un confort de lecture accru. C'est d'ailleurs ce qui montre le plus la différence entre les deux. Un simple petit test pour bien comprendre: on lance la même vidéo YouTube avec deux smartphones, l'un en 4G et l'autre en 3G. La vidéo est lancée directement avec la 4G, en haute définition. Pour la 3G, il faut attendre deux à trois secondes de plus avant qu'elle ne démarre à son tour. Les dispositifs de visioconférence voient eux, leur fonctionnement largement amélioré par l'utilisation de la 4G. La différence de la 4G, en comparaison avec la 3G, réside surtout dans la qualité de l'image et du son véhiculé, et des discussions en temps réel sans décalage de son et d'image! Sur papier, la 4G est dix fois plus rapide que sa devancière. Elle peut même dépasser facilement la vitesse d'Internet que vous avez chez vous, le tout sur votre téléphone. En fait, en un mot plus simple, la 4 G c'est une amélioration de la 3 G. Ce qui ne va pas trop changer les usages, mais les améliorer. Ainsi, la 4 G «boostera» la révolution numérique entamée par la 3 G. Ce seront les mêmes applications que l'on pourra mieux utiliser. La 4G sera donc là surtout pour les passionnés, les professionnels et les hyperconnectés. Cela même si les opérateurs l'annoncent déjà au prix de la 3 G. Mais vu la vitesse de débit, les forfaits seront donc consommés plus rapidement. Il faut aussi avoir des smartphones compatibles 4G, qui coûtent beaucoup plus chers que ceux compatibles 3G. Il ne faut également pas oublier que le réseau H+ (la variante du réseau 3G qui existe chez nous) fournit encore un débit de connexion décent. Si votre utilisation ne se résume dans la plupart des cas qu'à émettre des appels, à envoyer des SMS ou à aller quelques minutes sur Internet, la 3 G reste encore la bonne solution. Heureusement, les opérateurs ne comptent pas l'enterrer. Ils proposeront des offres hybrides 3G/4G.

Mais la 4G pour tous, ce sera pour quand? Pas tout de suite mais plus tôt qu'on ne l'imagine. Il faudra attendre que les opérateurs rentabilisent leurs investissements. Ce qui est en train de se faire doucement, mais sûrement. On voit d'ailleurs, les prix de la 3 G qui sont en train de baisser substantiellement, et ce du fait que les opérateurs commencent à entrer dans leurs frais. Pour la 4 G, cette rentabilité arrivera rapidement car les réseaux 3G déployés par les opérateurs sont compatibles 4G. Leur adaptation ne demandera qu'une mise à jour et non d'autres gros investissements. Reste le prix des licences. Le montant de la partie fixe de la contrepartie financière de la licence varie en 3 et 5 milliards de dinars. Cela selon l'ordre défini lors de l'ouverture des plis de l'avis d'appel d'offres national lancé en mai dernier. Celui qui a obtenu la licence la plus chère a obtenu les meilleures fréquences 4G. En théorie, il aura une meilleure offre, mais en pratique c'est autre chose. On a pu le constater avec la 3G. Une chose est sûre en tout cas, la guerre de l'Internet mobile va reprendre de plus belle avec des offres plus alléchantes les unes que les autres. Au grand bonheur des utilisateurs...