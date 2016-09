La 4G de Djezzy au service d'un écosystème

Pionnier de la téléphonie mobile en Algérie, Djezzy compte s'appuyer sur son capital expérience pour se hisser en position de leader du marché à l'occasion du lancement de la 4G. Fort de son statut d'opérateur numéro un avec près de 17 millions de clients au 31 décembre 2015, selon le dernier rapport de l'Arpt, une couverture des 48 wilayas en 3G dès décembre prochain, Djezzy est en train d'installer le plus grand réseau 4G afin de se donner les moyens d'être l'opérateur numérique de référence en Algérie.

Le monde de l'entreprise est une des cibles phares de la stratégie de l'opérateur même si les offres vont concerner toutes les catégories de la clientèle. Objectif: offrir des formules adaptées aux opérateurs économiques afin de leur garantir une connectivité Internet de très haut débit à des prix adaptés afin qu'ils puissent booster leur développement.

En termes d'accompagnement, une attention particulière sera accordée aux start-up spécialisées dans le développement de contenu digital dans le cadre de la stratégie de Djezzy d'aider à la création d'un écosystème. Durant la mise en oeuvre du programme de la 3G, l'opérateur a procédé au recrutement de 150 jeunes cadres algériens spécialisés dans les solutions digitales.

Ces équipes ont participé au lancement de plusieurs projets. Un des projets les plus prometteurs a été le programme i.Madrassa. Accessible sur le store de l'opérateur, i.Madrassa est la première plateforme de soutien scolaire en Algérie, 100% conforme au programme algérien. Une fois inscrits, les élèves peuvent réviser leurs cours, tester leurs connaissances avec des quiz, s'entraîner avec des exercices interactifs et des vidéos et s'évaluer avec des examens corrigés. Tous les contenus pédagogiques de la plateforme sont produits par des professeurs de plus de 20 ans d'expérience et validés par des inspecteurs de l'Education nationale.

C'est ce type d'initiatives que Djezzy envisage de multiplier dans le cadre de la réalisation du réseau de la 4G. L'ultra haut débit mobile se présente donc comme un accélérateur à succès à disposition des start-up algériennes.