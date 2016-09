COLLISION ENTRE UN BUS ET UN CAMION 11 blessés à Tadmaït

Par Kamel BOUDJADI -

Les routes de la wilaya de Tizi Ouzou font encore des victimes. Les accidents sont de plus en plus meurtriers et de plus en plus fréquents.

Toutefois, la RN12 est particulièrement plus meurtrière étant l'axe routier qui présente le plus de trafic et qui est aussi le plus important de la wilaya. C'est cet axe qui relie les communes les plus importantes de la wilaya et c'est cette route qui relie Tizi Ouzou aux autres wilayas comme Alger et Béjaïa.

Pour ne pas remettre en cause sa notoriété macabre, un grave accident est survenu hier mardi dans la matinée sur cette route au niveau de la commune de Tadmaït située à 15 km à l'ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Selon un premier bilan de la Protection civile, l'accident à fait 11 blessés. Un bus apparemment en dérapage aurait percuté un camion semi-remorque. Jusqu'à midi, les véhicules de la Protection civile faisaient le va-et-vient entre la commune de Tadmaït et le CHU Nédir de Tizi Ouzou pour acheminer les blessés. L'accident n'aurait pas fait de morts mais le bilan risque de changer à tout moment, selon la gravité des blessures. Notons ainsi que la RN12 est l'axe le plus dangereux sur la carte routière de la wilaya. Chaque semaine, des accidents plus ou moins graves sont enregistrés. La fréquence de ces drames s'accentue en effet dans la partie de cette route au niveau de la commune de Tadmaït. Il n'y a pas si longtemps, un piéton a été écrasé par un véhicule sur cet axe routier au niveau du lieu dit Louz. La victime, âgée de 23 ans, voulait traverser la route à grand trafic sans passer par le pont aménagé à ce propos justement. Au début du mois de septembre, le 6 exactement, c'est un gendarme qui a été percuté par un véhicule dans cette même ville et sur cette même route au niveau d'un barrage fixe dressé à la sortie.

La victime a rendu l'âme sur le coup ainsi que le compagnon du conducteur. Deux morts et un blessé grave étaient donc le bilan de cet accident.Cet état de fait confirme si besoin est les bilans communiqués mensuellement par la Gendarmerie nationale. Rien que dans ce dernier bilan qui concernait le mois d'août, les statistiques faisaient état de 52 accidents ayant fait 10 morts et 89 blessés. Un bilan macabre qui fait de la wilaya de Tizi Ouzou l'une des contrées où les véhicules tuent le plus de monde ou plutôt l'une des contrées où les gens se tuent le plus à coups de véhicules.

Par ailleurs, il est à noter que les bilans de la police, de la gendarmerie et de la Protection civile mentionnent tous la vitesse comme l'une des principales causes de ces drames routiers. L'excès de vitesse tue plus de personnes que les maladies les plus dangereuses mais pas uniquement.

En effet, beaucoup de spécialistes évoquent la pièce de rechange de mauvaise qualité qui, couplée à la qualité des mécaniciens, s'avère être l'une des plus grandes causes des accidents. Enfin, notons que les différents services concernés intensifient ces dernières années les actions de sensibilisation alors que pour leur part, les services de sécurité sont plus sévères quant aux infractions au Code de la route. Des mesures et des initiatives qui, pour l'instant, semblent produire l'effet inverse. Les accidents tuent de plus en plus. Le problème est-il ailleurs?