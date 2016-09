INCENDIE AU PORT D'ORAN Un stock d'acide citrique détruit par le feu

Une partie d'un stock d'acide citrique, soit 28 barils de 200 litres chacun, a été détruite par un incendie, déclenché hier soir au port d'Oran, a-t-on appris des services de la Protection civile. L'intervention rapide des éléments de la Protection civile a permis de limiter les dégâts et de sauver plus de 500 autres barils de même capacité du stock, a-t-on souligné de même source. L'incendie a nécessité la mobilisation d'importants moyens humains et matériels dont trois engins anti-incendie, des ambulances et autres moyens d'intervention. L'acide citrique est un composant destiné pour la préparation des matières biochimiques et la fabrication de produits comme l'eau distillée, rappelle-t-on.