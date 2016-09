LE CONSEIL DE LA NATION REPREND SES ACTIVITÉS AUJOURD'HUI Cinq ministres répondront aux sénateurs

Le Conseil de la Nation reprend aujourd'hui ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales destinées à plusieurs ministres, a indiqué hier, un communiqué du Conseil. Les questions orales sont destinées au Premier ministre ainsi qu'aux ministres chargés de l'Intérieur et des Collectivités locales, des Affaires religieuses et des Wakfs, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, précise le communiqué.