SOUR EL GHOZLANE Une collégienne disparue

Par Abdenour MERZOUK -

Depuis dimanche, jour de reprise de l'école, la jeune Zohra Belgacem, une collégienne de 15ans, originaire de la ville de Sour El Ghozlane, à 45 km sud de Bouira est portée disparue. L'information a été donnée par son père qui précise: «Je l'ai déposée aux alentours de 7h40 du matin devant le portail du CEM Larbi Ben M'hidi et je suis parti travailler. Au moment d'aller la récupérer à la sortie des classes, aux environs de 16h, je me suis rendu compte que ma fille avait disparu.» La direction de l'établissement, par la voix de son directeur, précise que la collégienne était absente ce jour et qu'elle n'aurait pas accédé à l'enceinte. Le fait qui a accentué l'inquiétude de la famille reste ce coup de fil donné par la jeune adolescente qui, en s'adressant à sa tante lui aurait signifié qu'elle était à Biskra avant de raccrocher. «Cet appel m'avait redonné de l'espoir et m'a effrayé en même temps. Je ne sais plus quoi penser ni comment me comporter», dira le père, désemparé. Du côté des services de sécurité saisis pour enquêter, aucune piste: enlèvement, fugue... n'est écartée et l'avis de recherche a été diffusé à travers l'ensemble des services du pays. Pour rappel, un enfant originaire de Taghzout avait semé la panique il y a une dizaine de jours quand il avait disparu pour être retrouvé une journée après à Alger.