53E ANNIVERSAIRE DU FFS Tizi Ouzou accueillera samedi un meeting

Par Aomar MOHELLEBI -

Le 53e anniversaire de la création du Front des forces socialistes sera commémoré samedi prochain dans la ville de Tizi Ouzou.

L'activité phare du 53e anniversaire de la création du Front des forces socialistes aura lieu samedi prochain à 11 heures à la salle omnisports de Tizi Ouzou. Le meeting en question est national, précisent les organisateurs.

Le plus vieux parti d'opposition organisera, dès 11 h, à cette occasion, un meeting populaire à la salle omnisports du stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou sous le slogan «loyauté et engagement». D'après ces derniers, les préparatifs pour la célébration du 53e anniversaire de la fondation du Front des forces socialistes vont bon train. «Dans les fédérations et les sections du parti, à travers le territoire national, l'ambiance est beaucoup plus au travail pour réussir cet événement important. Au-delà de son aspect commémoratif, de recueillement à la mémoire des martyrs du FFS, de l'engagement renouvelé pour les principes qui fondent leur organisation, c'est la première fois que les militants célèbrent cette date sans Hocine Ait Ahmed, président fondateur de leur parti», souligne-t-on. Dans ce sillage, il est également rappelé qu'après les conseils fédéraux tenus durant la période allant du 1er au 16 septembre derniers, plusieurs fédérations du parti ont organisé des réunions de coordination qui ont regroupé les responsables de sections durant les deux derniers jours. Dans un communiqué rendu public par le parti du Front des forces socialistes, cette semaine, ce dernier précise: «Au FFS, la mobilisation militante suit son cours.

Un peu partout, les militants font un travail de sensibilisation pour faire de cette date non seulement une action commémorative, mais aussi pour placer cet événement au coeur de l'actualité, dans la dynamique du consensus national que le parti porte haut et fort comme seule solution au statu quo mortifère dont le système a emprisonné le pays.» Concernant le slogan choisi pour la tenue du meeting national du FFS à Tizi Ouzou, le parti l'explique par le fait qu'il s'agit de loyauté aux valeurs et fondements du FFS et d'un engagement de poursuivre la lutte et le combat dans la ligne tracée par le regretté Hocine Ait Ahmed pour une Algérie libre, démocratique et heureuse. Le parti, créé au lendemain de l'indépendance pour s'opposer à la pensée unique, souligne, en outre, qu'à Tizi Ouzou où l'activité phare est programmée pour le 1er octobre, les actions et opérations des militantes et militants vont, dans un esprit de camaraderie, de la réunion à l'affichage et de la sensibilisation à la mobilisation. Toutes les synergies sont conjuguées pour réussir la célébration du 53e anniversaire du FFS prévue cette année à la salle omnisports du stade du 1er-Novembre, indiquent les concernés. «Comme à Tizi Ouzou, les militants de Médéa, Aïn Defla, Chlef et de la région Ouest ne désarment pas et mutualisent leurs efforts pour organiser dans de bonnes conditions la commémoration de la fondation de leur parti. Tenir cette activité à Médéa est symbolique pour l'ensemble des militants. C'est dans cette région, en plus de Tizi Ouzou, qu'a été lue, le 29 septembre 1963, la proclamation du FFS», soulignent les responsables du parti. Ces derniers ajoutent que dans une dynamique politique chargée, le FFS multiplie ses activités et sa présence devient de plus en plus visible: «D'abord par son discours politique toujours constant et consistant, puis par ses actions sur le terrain: célébration remarquée du 60e anniversaire du Congrès de la Soummam, l'université d'été organisée avec éclat, conférence nationale économique et sociale qui a mobilisé et les compétences nationales et les cadres et militants du parti. Maintenant, le cap est donné pour la célébration du 53éme anniversaire du FFS». Il y a lieu de souligner par ailleurs que toujours dans le cadre de la même commémoration, des réunions entre militants et des rencontres avec la population pour sensibiliser et mobiliser les citoyens, afin de participer nombreux à la commémoration de la fondation du FFS sont en cours depuis plusieurs jours.