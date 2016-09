TIZI OUZOU Portes ouvertes sur le tourisme

Par Aomar MOHELLEBI -

A l'instar de nombreuses au-tres wilayas du pays, Tizi Ouzou, comme tout le monde le sait, recèle de nombreuses potentialités en tourisme et en artisanat. Malgré ce qui semble être une bonne volonté de la part des responsables du secteur, le tourisme dans la wilaya sommeille toujours et les raisons de cette stagnation sont multiples. Malgré ce constat de semi-échec, les parties concernées par ce secteur important ne désespèrent pas. Elles continuent à «faire de la publicité» à la région et à ses trésors, cachés ou apparents. C'est ainsi que la direction du tourisme de la wilaya de Tizi Ouzou a organisé, hier, des journées portes ouvertes sur le tourisme et l'artisanat à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. En plus des halls d'expositions de la Maison de la culture, plusieurs tentes ont été dressées à l'esplanade de l'établissement culturel pour accueillir les différents exposants, venus des quatre coins de la wilaya mais aussi de quelques autres régions d'Algérie. Cette activité promotionnelle de proximité est organisée par la direction locale du tourisme, en collaboration avec l'Association trésors touristiques algériens (Atta). Un engouement particulier a été constaté lors de notre passage hier par les dizaines, voire les centaines de visiteurs. Ces derniers s'attardaient au niveau des différents stands où les exposants éprouvaient un réel plaisir à parler de leurs produits artisanaux et étaler ainsi les potentialités touristiques, et la richesse artisanale de la wilaya. Les activités en question s'inscrivent, pour rappel, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Près d'une cinquantaine d'artisans activant à Tizi Ouzou ou dans les wilayas limitrophes comme Tipaza, Béjaïa, Boumerdès et Alger mais aussi de wilayas lointaines, à l'instar d'El Oued, ont été au rendez-vous. Pour cette fois-ci, les organisateurs ont choisi un slogan original pour ces actions: «Promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous.» L'occasion sera donnée, en outre, aux présents pour enrichir leurs connaissances dans le domaine de l'investissement touristique concernant l'aspect lié notamment à l'accessibilité au foncier touristique à Tizi Ouzou. En plus du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, la daïra des Ouadhias, dans la même région, a abrité à son tour, hier aussi, une exposition sur la richesse et la beauté de l'artisanat traditionnel et des produits du terroir algérien. L'activité est abritée au niveau de l'ex-cinéma de la ville. Région connue pour ses robes traditionnelles kabyles mythiques, c'est cette dernière qui a été mise à l'honneur à l'occasion de ces journées portes ouvertes sur le tourisme et l'artisanat. La part du lion a ainsi été réservée à Thijihlilt, la robe des Iwadhiyen dans l'ensemble des espaces d'exposition. Promouvoir les produits de l'artisanat et du terroir, tel est l'objectif de ces activités qui se tiennent à Tizi Ouzou et aux Ouadhias. Comme ont tenu à le souligner les responsables du secteur, il s'agit d'une occasion pour mettre en exergue le rôle que peuvent jouer l'artisanat et les produits du terroir dans la promotion du tourisme. Quant à l'objectif assigné à l'implication des autres wilayas du pays, il vise à assurer un échange culturel inter-wilayas pour faire découvrir, aux visiteurs, le trésor touristique balnéaire de montagne et artisanal de la wilaya de Tizi Ouzou.