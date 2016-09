Les travaux de la place du 1er Novembre suspendus

Par Arezki SLIMANI -

Sur instruction du wali de Béjaïa, les travaux d'aménagement entrepris au niveau de la place du 1er-Novembre (ex-place Gueydon) ont été suspendus, indique la cellule de communication de la wilaya. La raison en est dans «le massacre» constaté au niveau du site. La municipalité a été instruite de lancer un concours pour choisir le meilleur bureau d'études spécialisé dans le domaine des sites touristiques. Un montant estimé à 18 millions de DA a été dégagé sur le budget communal pour la réhabilitation de ce site, offrant une large vue sur le port de Béjaïa et très prisé par la population locale mais également par les visiteurs. La placette «Gomez», située non loin de là, subira elle aussi un lifting, nettoiement accompagné de la réparation du jet d'eau et de la peinture aux alentours du site.