LE MONTANT A ÉTÉ RÉVÉLÉ PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES 20 milliards de dinars transférés à l'étranger en 2015

Par Brahim TAKHEROUBT -

Les transferts illicites de devises vont s'inscrire désormais dans une tendance baissière en raison du développement d'une plate-forme institutionnelle dont la vertu est de mieux identifier les opérateurs et la vérification de leurs documents, a indiqué, hier, à Béjaïa, le directeur général des douanes, Kaddour Bentahar. Evaluant, le volume de ces transferts, dont le montant s'est établi en 2015 entre 15 et 20 milliards de dinars, M.Bentahar a estimé que hormis le pic de 2013 et 2014, la situation a sensiblement baissé, du fait de la mise en place de cette plateforme, qui regroupe en plus de l'administration des douanes, les impôts, le Cnrc et les banques, tous fédérés autour d'un échange de données et d'informations strictes et pointues, a-t-il estimé, notant que cette tendance va se poursuivre avec l'entrée en vigueur de plusieurs dispositifs favorisant le système général des contrôles douaniers. A ce titre, M.Bentahar a mis en exergue la refonte de l'actuel système d'information, déjà en oeuvre, avec l'ouverture des plis, ce mercredi à Alger, pour l'acquisition des équipements requis, la généralisation des TIC dans les services, la numérisation des procédures, etc. dont la conjonction est de nature, à rendre performant le travail des douaniers, améliorer leur prestation et partant lutter efficacement contre la fraude et la délinquance financière et fiscale, a-t-il soutenu. Le DG des douanes n'a pas manqué, dans le contexte, de souligner la présentation imminente du nouveau Code des douanes en Conseil du gouvernement d'une part et d'autre part la mise en oeuvre du plan stratégique des douanes (2016-2019), objet déjà d'un premier audit positif, dont le double avènement augure d'une réelle consolidation des réformes au sein de l'administration des douanes et ses missions en termes de protection de l'économie nationale, d'encouragement de l'investissement et de contribution à la création de richesse, et de facilitation et d'allégement des procédures ainsi que de transparence, a-t-il expliqué. M. Bentahar a passé en revue le siège de l'inspection divisionnaire locale des douanes, un complexe administratif, social et sportif dont les travaux de construction devraient prendre fin avant la fin de l'année et a visité les installations de l'aéroport et de la nouvelle gare maritime de Béjaïa, également en travaux d'achèvement.