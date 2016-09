ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS CONDAMNÉS À MORT Boudina répond aux "nostalgiques de l'Algérie française"

Par Salim BENALIA -

C'est dans une lettre adressée à Guillome-Denoix de Saint-Marc, directeur-général et porte-parole de l'Association française des victimes du terrorisme (Afvt), membres du Réseau européen des victimes du terrorisme, que Mostafa Boudina, président de l'Association nationale des anciens condamnés à mort, rappelle certaines vérités.

Dans une copie de la missive adressée à notre rédaction, Boudina se dit, au nom de l'association qu'il préside, outré «par vos propos infamants, insupportables, provocateurs et condamnables. Vous assimiliez les actions armées de notre lutte de Libération nationale à des actes terroristes. Vous oubliez d'étendre cette assimilation à vos résistants contre l'occupation allemande.» Et de poursuivre en s'interrogeant: «Sachez Monsieur que ma cellule de condamné à mort, à la prison de Fort Montluc, Lyon, se trouvait juste en face de celle de Jean Moulin. Est-ce que ce Monsieur est un terroriste?», «Je ne pense pas, par ailleurs, que l'Association des anciens combattants français contre l'occupation allemande pense comme vous», enchaîne-t-il. En fait de victimes, notre peuple à subi un génocide de la part de votre colonialisme de 1830 à 1962 (plus de six millions d'Algériens tués et déportés), rappelle Boudina qui cite un aveu adressé au président Sarkozy, lorsqu'il était en visite d'Etat en Algérie, dans une lettre ouverte, publiée dans la presse, laquelle relatait: «Monsieur le Président, je vous supplie de demander pardon au peuple algérien, je suis un officier de l'armée française décoré comme héros de la guerre d'Algérie; en vérité, je ne suis pas un héros, mais un criminel, j'ai assassiné 75 Algériens à Skikda.» Boudina cite à son vis-à-vis un autre exemple, celui du général Aussaress «qui a avoué publiquement avoir assassiné notre héros Larbi Ben M'hidi.» «Ce général a été condamné par la justice française, à une simple amende et une rétrogradation, non pas pour le crime commis, mais pour l'avoir avoué publiquement. Messieurs les Nostalgiques de l'Algérie française, quand est-ce que vous allez comprendre que votre France coloniale a occupé l'Algérie par la force, nous l'avons chassée par la force», assène-t-il en relevant qu'à l'approche de chaque campagne électorale en France, les candidats potentiels ne manquent pas de sortir, dans leurs discours, la haine de l'Algérie et de ses émigrés, en France. Ce sujet est devenu un moyen de gagner quelques voix par les uns et par les autres, et les anciens harkis deviennent des chouchous. La présence de François Hollande, président français, à ce fameux rassemblement des Invalides est-elle complaisante ou complice? Ceci dit en attendant la réaction de nos officiels.