L'OPEP A ANNONCÉ UN ACCORD DE PRINCIPE SUR UNE LIMITATION DE SA PRODUCTION Le coup de maître d'Alger

Par Brahim TAKHEROUBT -

Les efforts de la diplomatie algérienne n'ont pas été vains

Il fallait compter sur les relations politiques et diplomatiques entre Alger et Téhéran d'une part, et sur les rapports solides entre Alger et Riyadh d'autre part. Cette combinaison triangulaire appuyée par un travail de coulisses a finalement payé.

Coup de théâtre au moment où le pessimisme commençait à gagner les observateurs et participants à cette réunion capitale. L'information d'un accord communiqué par des sources sûres à L'Expression, cadrait parfaitement avec les dépêches qui tombaient en cascade sur les agences d'information crédibles comme Reuter, Bloomberg. «L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a accepté lors d'une réunion à Alger de réduire sa production de brut de 750.000 barils / jour», a affirmé hier, l'agence Bloomberg News, citant un membre d'une délégation qui a requis l'anonymat. Selon l'agence, les membres de l'Opep, qui fournit environ 40% de l'offre mondiale de brut, ont convenu de réduire leur production à 32,5 millions de barils / jour, soit 750.000 barils de moins qu'en août. Et voilà toutes les cartes rebattues. Cette nouvelle a aussitôt fait grimper les cours du pétrole brut, qui ont clôturé en nette hausse à New York, alors que les marchés s'attendaient au contraire à ce que la réunion d'Alger aboutisse à un constat de désaccord. Le champ du possible s'est ouvert grâce aux tractations de coulisses sans relâche menées par l'Algérie. Il fallait compter sur les relations politiques et diplomatiques entre Alger et Téhéran d'une part, et sur les rapports solides entre Alger et Riyadh d'autre part. Cette combinaison triangulaire appuyée par un travail de coulisses a finalement payé. Au-delà du raffermissement des prix du baril attendus, cette victoire est d'abord celle de l'Algérie qui vient de confirmer son rôle pionnier dans la région. C'est également une victoire humanitaire engrangée par l'Algérie dans la mesure où elle redonne de l'espoir à des centaines de millions de populations qui sombrent dans la détresse et des lendemains incertains avec la chute des prix du pétrole. C'est également une démonstration de la part du ministre de l'Energie, Nourredine Bouterfa, que d'aucuns qualifiaient de «ministre sans expérience». Avec cet accord inattendu, sa réponse a été foudroyante à l'endroit de ses détracteurs. La rencontre d'Algérie a également d'autres mérites: le fait d'avoir pu rassembler autant de ministres de l'Energie est en soi un acquis pour la diplomatie économique algérienne. Pour les observateurs et les spécialistes, il s'agit d'un signe de reconnaissance envers l'Algérie. Elle a réussi le pari de faire asseoir à la même table les deux ennemis les plus coriaces du monde pétrolier à savoir l'Iran et l'Arabie saoudite. Avant même la tenue de la réunion informelle en marge d'un forum de l'énergie à Alger, les investisseurs ont vu doucher leurs espoirs d'une entente entre les membres de l'Opep sur un moyen de faire remonter le prix du baril, bas depuis mi-2014. «Parvenir à un accord en deux jours ne figure pas sur notre agenda», a déclaré avant-hier, le ministre iranien du Pétrole Bijan Namdar Zanganeh à Alger.

C'est de bonne guerre que l'Iran demande à retrouver son quota, près de 4 millions de baril par jour en vue d'entamer sa reconstruction après des années de guerre et d'embargo. Mais, comme il fallait s'y attendre, la réunion a défoncé la camisole strictement énergétique pour déborder vers un bras de fer politique entre le royaume saoudien et l'Iran. C'est parce que le contexte régional dictait expressément ce débordement par ailleurs prévu par les observateurs. La réunion s'est transformée en véritable guerre des coulisses entre d'un côté l'Iran, et ses partisans et de l'autre, l'Arabie saoudite et ses fidèles. Le contexte aidant, cette réunion est intervenue dans une situation régionale explosive marquée non seulement par une dépression économique, mais aussi par des guerres au sens propre du mot que mènent ces pays. Après plus d'une année d'une très coûteuse guerre, l'Arabie saoudite peine à défaire le mouvement houthiste qui contrôle toujours la capitale du Yémen, Sanaa. Les Houthis sont une mouvance chiite, son armée est soutenue directement par l'Iran et le conflit s'aggravant vire en un désastre humanitaire. Si on ajoute à ce conflit armé les rivalités confessionnelles millénaires, on comprend facilement l'impossible rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite du moins à l'étape d'Alger. La crise entre les deux puissances régionales s'est finalement exacerbée une nouvelle fois avec leur incapacité à trouver un accord sur le gel de la production. Cernée par les menaces à ses frontières au Yémen ou en Irak, une montée en puissance de l'Iran lui apparaît comme un danger mortel, surtout que Téhéran est revenue dans les bonnes grâces de Washington, une crise économique étouffante avec la chute des prix du pétrole l'Arabie saoudite a fini par céder et à accepter toutes les propositions que lui a faites l'Algérie dans l'espoir de voir rebondir les prix du baril. L'Arabie saoudite a toujours dicté sa loi au cartel des pays de l'Opep. Mais ce n'est pas par humanisme que Riyadh acquiesce sans sourciller les exigences d'Alger. Pris à la gorge, le royaume s'est résout à cette position strictement tactique. C'est comme le roseau qui se courbe avant de se redresser de plus belle une fois passée la bourrasque. En face, il y a l'Iran qui se frotte les mains. Le ramollissement de la position saoudienne est pour lui une opportunité inespérée pour étrangler, et à moindre coût, l'ennemi de toujours. Sous les coups d'un blocus qui a duré 20 ans, ravagé par une guerre contre l'Irak, l'Iran a des arguments solides à faire valoir pour exiger de retrouver son ancien quota des exportations.



La poire coupée en deux

L'approche des négociateurs algériens relevait du bon sens.

Les deux protagonistes de la crise pétrolière y ont trouvé leurs comptes.

Dans l'accord de l'Opep, il y a manifestement l'empreinte de l'Algérie. Aucun pays au monde, dans les circonstances qui ont entouré cette réunion informelle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, n'aurait pu réaliser un exceptionnel coup de force, celui de faire converger des positions totalement aux antipodes l'une de l'autre. Cet accord est certainement le fruit d'une capacité de négociation hors pair. On aura deviné la subtilité de négociateurs qui ont réussi d'abord à faire admettre à l'Arabie saoudite de revoir son quota à la baisse. Des arguments convaincants ont dû être déployés par les diplomates algériens. Un travail tout aussi ingénieux a été réalisé auprès de la délégation iranienne. Son chef ne voulait pas entendre d'un accord à Alger. Pour des raisons sans doute tactiques, l'Iran a défendu l'option d'une nouvelle réunion à Vienne. Il fallait faire admettre au deuxième producteur de pétrole de l'Opep, la nécessité d'accepter le deal d'un accord à Alger, tout en lui laissant l'opportunité d'une «porte ouverte», à savoir que l'accord d'Alger attendra d'être authentifié à Vienne. L'Iran a obtenu une garantie de taille, celle de ne divulguer les détails de l'accord qu'après sa certification, dans le cadre d'une réunion officielle de l'Opep. Le deal est donc sérieux et le fait que l'Arabie saoudite y souscrit, suppose que ce pays a également reçu des garanties. L'approche des négociateurs algériens relevait du bon sens. Il suffisait de couper la poire en deux. De fait, les deux protagonistes de la crise pétrolières y ont trouvé leurs comptes. A ce jeu diplomatique d'une finesse reconnue de par le monde, l'Algérie vient de démontrer une maîtrise tout à fait impressionnante.