IL PRÉSIDERA CE DIMANCHE LE BUREAU POLITIQUE DU FLN Saâdani "revient cette semaine"

Par Saïd BOUCETTA -

Le siège du FLN

Cette double activité organique ouvrira la voie à un déploiement sur le terrain du parti.

Le secrétaire général du FLN, Amar Saâdani, mettra bientôt un terme au suspense sur son absence de la scène nationale. Ainsi, un mois après la rentrée parlementaire, le patron du vieux parti réunira les membres du bureau politique. La date est fixée au dimanche 3 octobre. Ce sera certainement l'occasion pour Saâdani de répondre à tous ceux qui l'ont apparemment enterré avant l'heure.

Il y a eu, rappelons-le, la charge des redresseurs et la fameuse pétition d'un groupe d'anciens moudjahidine réclamant son départ du parti. On ne peut pas préjuger du ton qu'il utilisera, mais l'on s'attend tout de même à un coup d'accélérateur de la scène politique. L'homme n'est jamais passé inaperçu depuis qu'il a pris les rennes du FLN.

Saâdani ne se contentera pas d'un confortable bureau politique, mais descendra dans l'arène de son parti, trois jours plus tard. Il réunira, soutient le communiqué du parti reproduit sur son site Internet, les secrétaires des mouhafadhas à l'hôtel Riad. Une occasion de répondre «par l'image et le son» à ceux qui ont «inventé» un mouvement de contestation au niveau des mouhafadhas.

Il faut dire que l'absence prolongée de Saâdani, qui n'a fait aucune apparition publique depuis le mois de mai dernier, a alimenté de «rumeurs» la scène politico-médiatique, jusqu'à «imaginer» une brouille au sommet du vieux parti.

L'absence de toute communication de sa part a ragaillardi le groupe des «redresseurs» qui, préparation des listes électorales pour les prochaines législatives aidant, ont fourbi leurs armes et passé en «mode menace». Beaucoup de chahut a donc entouré le FLN et les voix dissidentes se faisaient plus audibles en l'absence d'un démenti du premier responsable du parti. Il faut dire qu'Ahmed Boumehdi, qui a assuré l'intérim du secrétaire général, n'a pas réussi à dissiper le brouillard. Il fallait donc que Saâdani lui-même s'y mette et ça sera fait dimanche prochain.

Cette double activité organique ouvrira la voie à un déploiement sur le terrain du parti, dont le chef crie à qui veut l'entendre, sa détermination d'arracher la majorité aux prochaines législatives.

Le divorce quasiment consommé avec son allié au gouvernement, le RND, le FLN sous la houlette de Amar Saâdani, dont c'est la première campagne électorale en tant que secrétaire général, consacrera la fin d'une cohabitation qui aura duré une vingtaine d'années. Saâdani n'a jamais caché son ambition d'«écraser» le RND.

Ce dernier a pris note de l'hostilité du «grand frère» et compte rendre les coups.