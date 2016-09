LAÏD BICI ENTERRÉ HIER AU CIMETIÈRE D'EL ALIA L'adieu à un grand et modeste confrère

L'enterrement de Laïd Bici, ancien directeur général de l'APS, a eu lieu hier, au cimetière d'El Alia en présence d'une foule nombreuse qui l'a accompagné à sa dernière demeure. Des directeurs de journaux et des journalistes ont décidé de rendre un dernier hommage à leur confrère et compatir à la douleur de la famille du défunt. Ils ont souligné que la corporation vient de perdre non seulement un talentueux journaliste, mais également une personnalité pétrie de qualités et de valeurs humaines. Par sa modestie et sa disponibilité, le défunt forçait le respect auprès de ses confrères et de ses amis.

Le ministre de la Communication représenté à l'enterrement par son secrétaire général, Abdelkader El Eulmi, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt.

Laïd Bici, est décédé avant-hier, à Alger à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille. Le défunt tire sa révérence après un parcours professionnel riche entamé à l'âge de 17 ans alors qu'il suivait encore ses études universitaires. Il avait assuré au sein de l'APS plusieurs responsabilités où il était directeur général à deux reprises au début des années 1990, directeur de l'information, comme il a eu à diriger différents services de l'Agence. Il a dirigé par ailleurs le bureau de l'APS au Koweit comme il était directeur de la communication à l'Assemblée populaire nationale (APN). En plus d'être une personne humble, ses collègues et confrères journalistes lui reconnaissent des qualités morales et son abnégation dans l'exercice du métier, y compris durant les années difficiles de la décennie noire. Après son départ en retraite de l'APS, Bici reprend du service au sein du quotidien arabophone El Ahdath où il était directeur de la publication et où il assura pendant plusieurs années une chronique quotidienne. Natif d'El Oued, le défunt était père de six enfants.