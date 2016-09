ABSENCE DE GESTION IMMOBILIÈRE AU NIVEAU DES CITÉS Des anomalies à la chaîne

Par Madjid BERKANE -

L'Algérie fait partie des pays dont le parc immobilier est très mal géré

La non- prise en charge des désagréments qui surviennent au niveau des cités de nos villes n'a toujours pas pour raison la défaillance de l'administration, mais a aussi pour raison le manque de coordination entre les habitants.

Près de 90% des désagréments qu'endurent les habitants au niveau des cités de nos villes sont dus à l'absence de gestion immobilière. La plupart des immeubles qui s'écroulent en Algérie ont pour raison le manque d'entretien. Les experts immobiliers sont catégoriques à ce sujet. MM.Abdelhakim Aouidat et Aniche Tahar, respectivement président des agences immobilières en Algérie et agent administrateur de biens immobiliers qui étaient récemment les invités du Forum du journal arabophone El Mihouar ont tiré la sonnette d'alarme quant à cette défaillance qui pourrit la vie des habitants des cités et de l'enfance. Malheureusement, l'Algérie est dans la catégorie des pays dont le parc immobilier est le plus mal géré dans le monde. «Tous les désagréments ayant trait au manque de propreté, à l'irrégularité du ramassage des déchets ménagers, à l'alimentation en eau potable, en électricité, dans la défaillance des ascenseurs dont souffrent des milliers d'habitants des cités, auraient pu être pris en charge par un promoteur immobilier spécialisé dans la gestion immobilière et réglés en un temps record», a indiqué M. Aniche Tahar. Car ce qui fait que ces problèmes s'éternisent finalement au niveau des cités de nos villes, ce n'est pas toujours la démission de l'administration comme le croient certaines personnes. Ce qui est plutôt à l'origine de la non-résolution de ces problèmes, précise Tahar Aniche, est le manque de coordination entre les habitants d'un même immeuble. Ce manque de coordination entre les habitants fait que l'administration n'est pas informée en temps réel de la survenance de ces désagréments, cela d'une part. De l'autre, si jamais l'administration venait à être informée par un habitant de cette cité, celle-là trouvera du mal par la suite à communiquer avec les habitants de cette cité, chose qui fait que l'administration intervient en retard ou oublie carrément dans la plupart des cas la doléance exprimée.

Le rôle d'un promoteur immobilier spécialisé dans la gestion immobilière est justement de jouer ce rôle d'intermédiaire entre les habitants d'un immeuble ou d'une cité d'un côté et de l'administration de l'autre. Pourquoi la gestion immobilière n'est pas encore introduite en Algérie? M.Aniche répond que la responsabilité de l'absence de cette gestion est assumée complètement par l'administration algérienne. Celle-là, au lieu qu'elle se place du côté des habitants et les aide à s'organiser, est en train de ramer contre eux, en semant de nombreuses embûches sur leur chemin. Comment, concrètement? Tahar Aniche explique: «Pour qu'un promoteur immobilier puisse intervenir dans la gestion d'un immeuble ou d'une cité, selon le cas, il lui faut une condition, à savoir le consentement des habitants de cet immeuble ou de cette cité. Le consentement verbal des habitants ne suffit pas. Ces derniers, pour qu'ils puissent exprimer leur consentement, doivent, du point de vue de la réglementation en vigueur se constituer en association. Or l'administration algérienne jusqu'à présent refuse de délivrer un agrément pour les habitants des immeubles voulant confier la gestion de leur immeuble à un promoteur privé», déplore-t-il. Pourquoi cet agrément et cette association sont-ils indispensables pour que le promoteur entame son travail?. L'invité du Forum d'El Mihouar dira que le promoteur, pour qu'il puisse représenter les habitants auprès des différentes administrations, a besoin d'une procuration qui est dans ce cas l'agrément de cette association.

En outre, cet agrément est important dans la mesure où il permettra au promoteur de poursuivre pénalement les directions et les autres parties défaillantes, ajoute-t-il.

De son côté, M.Abdelhakim Aouidat indiquera à cette occasion que le mal qui est en train de ronger le vieux bâti en Algérie qui s'écroule immeuble par immeuble est dû essentiellement à l'absence d'entretien. «Partout dans le monde, les immeubles entretenus ont une durée de vie de deux siècles ou plus. Chez nous, des immeubles dont la durée dépasse à peine, pour certains, un demi-siècle, se sont écroulés». M.Aouidat fait allusion au bâti datant de l'époque coloniale française. Pour l'invité du Forum d'El Mihouar, le recours à la gestion immobilière de nos cités et des nos immeubles, est une nécessité absolue. «En l'absence de cette gestion, les Algériens ne sauront jamais ce que c'est que le bien- être et la belle vie», a-t-il conclu sur un ton d'amertume. Il est à signaler enfin, que la gestion immobilière dans certains pays est très développée. Des sociétés à part entière ont investi dans ce créneau et les résultats de leur travail n'a pas tardé à se faire sentir par les habitants.