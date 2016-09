LE SIDA DANS LE SUD ALGÉRIEN Le Pr Tadjeddine révèle le "secret du Sahara"

L'infection par le sida serait un problème algéro-algérien et le phénomène de transhumance actuel n'est en aucun cas un facteur aggravant.

La population gay existe bel et bien dans le sud du pays. Cette dernière constitue le réceptacle idéal pour l'infection du VIH sida. Une étude du professeur algérien Tadjeddine (président de l'Apcs) vient révéler au grand jour un secret bien entretenu par le poids des traditions et la culture inappropriée du silence. L'étude en question, élaborée sur la base d'échantillonnages, à travers cinq régions du territoire, met à nu un tabou de taille. Celui de la prévalence alarmante de la maladie dans le Sahara algérien, notamment dans ce milieu à risque que constitue la population homosexuelle.

«Les personnes infectées ne se font pas dépister et peuvent lier des alliances puis transmettre la maladie dans le cadre du mariage.» Faute de sensibilisation et par le truchement de l'hypocrisie, ces porteurs du virus ne se font pas soigner pour éliminer ou limiter la propagation du fléau VIH. «Nous avons pourtant, en Algérie, les meilleures molécules pour traiter la maladie. Il faut juste se rendre dans les structures de soin appropriées» poursuit le professeur qui s'est confié à L'Expression, en marge d'un atelier portant sur la «Réduction des risques auprès des usagers des drogues injectables», un thème qui renseigne également sur les risques de prolifération du sida chez cette frange de la société qui s'adonne à la drogue, en recourant à des seringues généralement utilisées par plusieurs personnes, et ce du fait de la précarité dans laquelle vivent ces victimes de l'addiction. L'atelier organisé par la plate-forme Mena (Afrique Moyen-Orient) a été suivi d'une journée d'étude à l'hôtel Hilton, à Alger. Il a mis en évidence le rôle de la société civile dans le combat contre la contagion et vu la participation de représentants d'associations de lutte et de prévention venus de pays du Maghreb, dont la Tunisie (ATL MST Sida), la Mauritanie (SOS Pairs éducateurs) et le Maroc (Alcs) tous ont insisté sur l'importance de l'action de proximité pour suppléer aux institutions de l'Etat (hôpitaux et établissements de soins).

L'usage des drogues injectables n'est pas seulement un problème de santé publique c'est également et surtout un problème de société qui entraîne des conséquences graves et importantes. Il s'agit de problèmes de santé physique et de santé mentale chez les personnes qui consomment les drogues, la transmission du VIH et des hépatites C, autant de menaces sérieuses et omniprésentes, fait-on savoir en rappelant que les complications qui en découlent et qui y sont associées sont importantes car elles augmentent les coûts pour les systèmes de santé tout en contribuant pour une grande part à des évènements et des faits qui perturbent gravement le «Vivre ensemble», à savoir les violences, les agressions, l'insécurité, les tensions... Partant du principe qu'une société sans drogues n'existe pas, la démarche RDR (Réduction du risque) préconisée par les animateurs de l'atelier, vise à encourager l'approche qui vise à éviter que des personnes, parce qu'elles consomment des produits qu'elles ne connaissent pas bien ou qu'elles consomment de façon inappropriée ne détériorent leur santé, d'où la nécessité de mise en place du RDR. On précise qu'en Algérie, le système de santé a démontré qu'il est aujourd'hui en capacité non seulement de détecter, d'identifier les besoins des populations, mais également d'y répondre de façon pertinente et efficace en y associant la société civile comme partenaire à part entière ayant un savoir, un savoir-faire, une parfaite connaissance du terrain et une expertise en la matière. Cette sage démarche peut transcender les barrières ethniques, religieuses, sexuelles, de genre tout en prévenant les pratiques à risques est-il souligné. Des sommités mondiales ont animé l'atelier, à l'instar d'O Maguet, cadre associatif de Médecins du monde, expert international en matière de RDR, Y.Chakkar, directrice régionale de l'ONU sida pour la région Mena, et K. Tinasti, secrétaire exécutif-commission mondiale sur la politique des drogues. L'OMS signale un cumul de 25 000 à 30 000 cas de sida pour chaque pays du Maghreb. Certaines sources font part de quelque 20 000 séropositifs qui ne connaîtraient pas leur statut en Algérie. A en croire le Pr Tadjeddine, l'infection sida serait un problème algéro-algérien et que le phénomène de transhumance actuel n'est en aucun cas un facteur aggravant. «Les Africains qui foulent le sol de notre pays ne sont pas des importateurs de la maladie», a-t-il expliqué. Rappelons que le terme «RDR ou réduction des risques» a fait son apparition en France dans le champ des toxicomanies au début des années quatre-vingt-dix. C'est une traduction approximative de l'expression anglaise «harm reduction», dont le sens littéral est plutôt «réduction des effets nuisibles sur la santé», ou encore «réduction des dommages» (sous-entendu «causés par l'usage des drogues»). C'est donc une démarche qui consiste à soutenir les personnes et trouver avec elles des solutions adaptées à leurs pratiques et dans le respect de celles-ci afin de réduire les risques de contamination et/ou de transmission du VIH et des hépatites.