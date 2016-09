PROGRAMME AADL 2001-2002 À ANNABA 392 logements distribués à Berrahal

Par Wahida BAHRI -

La remise des clés s'est faite dans une ambiance de grande dignité

Fin du calvaire des souscripteurs du programme Aadl 2001-2002. Un programme auquel les premiers souscripteurs n'y croyaient presque plus.

Dans une initiative première du genre dans la wilaya d'Annaba, les bénéficiaires de logements se font remettre les clés de leurs nouvelles habitations avec honneur, mais surtout dans la dignité. C'est là, le cas du premier quota des 900 unités Aadl d'El Kalitoussa dans la daïra de Berrahal, wilaya d'Annaba. L'Agence d'amélioration et de développement du logement (Aadl) a entamé mardi la remise des clés de 392 logements aux souscripteurs des programmes 2001 et 2002 au niveau de la cité El Kalitoussa, daïra de Berrahal, wilaya d'Annaba, avons-nous constaté lors de la cérémonie, organisée au siège de la wilaya d'Annaba. La cérémonie de remise des clés au profit des souscripteurs du programme Aadl 2001-2002, a été assistée par Cherfa Youcef, wali d'Annaba et les autorités locales. Dans un premier temps, ce sont pas moins de 392 unités de type Aadl, sur un total de 900 unités de cette formule, qui ont été distribuées à leurs propriétaires, en attendant l'imminente distribution des autres logements. Une opération qui se fera au fur et à mesure de l'achèvement des travaux. Signalons que cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de distribution de logements Aadl, lancé en début d'année et qui portera sur 4390 logements, durant la période allant du 25 septembre en cours au 10 octobre prochain. Une opération qui touchera outre la wilaya d'Annaba, Alger, Khenchela, Sidi Bel Abbès et Aïn Témouchent, selon la feuille de route du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune. Le wali d'Annaba, qui a présidé la cérémonie de remise des clés, a valorisé le rôle de l'Agence d'amélioration et de développement du logement dans la concrétisation de ce programme. Ce dernier a fait l'objet d'un suivi rigoureux de la part du premier responsable de l'exécutif, dont la résolution du problème du logement dans cette wilaya est son cheval de bataille. D'ailleurs, le commis de l'Etat avait lors d'un point de presse, déclaré que «le secteur de l'habitat et l'informel demeurent les deux défis, une fois le problème du logement réglé à Annaba et l'informel éradiqué, la wilaya retrouvera son image de marque, et c'est là, la seule satisfaction espérée de mon passage à Annaba», avait dit Youcef Cherfa. Pour l'heure, les satisfactions de ce responsable aguerri de la gestion semblent se tracer dans les perspectives de cette wilaya où le commerce informel n'est plus ce phénomène à la peau dure. Car, il suffit de faire un tour dans le centre-ville et toutes les artères, pour constater la fermeté de sa volonté d'en finir une fois pour toutes, avec les squatteurs des trottoirs et chaussées de la ville. Idem pour le secteur du logement. Ce dernier ne semble pas poser de problèmes, c'est plutôt une vérité qui couronne les efforts du chef de l'exécutif de la wilaya d'Annaba. En effet, veillant par lui- même à ce que toutes les demandes soient satisfaites dans la transparence, il exige non seulement le respect des délais de réalisation, mais veille aussi à la qualité des constructions. C'est dire que la stratégie mise en place par ce responsable pour gérer le dossier épineux du logement à Annaba, a permis à tous les ayants droit de bénéficier d'un logement décent loin des enchères de la mafia du logement et les tentacules des malveillants. Une politique reflétant le recul des mouvements de contestations des demandeurs de logements, dont des centaines d'occupants d'habitations précaires ont été relogés dans une ambiance festive, pendant que d'autres centaines, bien que leur mal soit pris en patience, sont tout de même confiants et rassurés d'avoir un logement. D'ailleurs, les années 2016 et 2017 s'annoncent prometteuses pour les postulants aux logements dans la wilaya d'Annaba, qui verra la distribution de quelque 12 unités, dont 6000 sur un total de 50.000 unités à la nouvelle-ville de Draâ Errich, daïra de Berrahal. En attendant que tous les postulants aux logements trouvent une satisfaction dans la dignité humaine, les propriétaires des 392 unités Aadl1 d'El Kalitoussa eux, ont reçu leurs clés honorablement.