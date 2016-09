FRONTIÈRES SUD-EST DU PAYS Un lot d'armements et de munitions découvert

Un lot d'armements et de munitions a été découvert hier à Debdeb, wilaya d'Illizi, près des frontières sud-est du pays, grâce à la «permanente vigilance» des forces de l'Armée nationale populaire (ANP) et l'«exploitation efficace» de renseignements, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée et grâce à la permanente vigilance des forces de l'Armée nationale populaire, et l'exploitation efficace de renseignements, un détachement relevant du secteur opérationnel d'In Amenas/4°RM a découvert, aujourd'hui 30 septembre 2016, un lot d'armements et de munitions à Debdeb, wilaya d'Illizi près des frontières Sud-Est du pays», note la même source. «L'opération a permis de saisir trois pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à lunette, un fusil de chasse, un pistolet-automatique, 10 chargeurs de munitions et 482 balles de différents calibres», précise le communiqué.