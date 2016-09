OUARGLA Un festival de l'artisanat des jeunes fin octobre à Touggourt

Un festival de l'artisanat des jeunes se tiendra du 30 octobre au 4 novembre prochain dans la wilaya déléguée de Touggourt (à 160 km au nord d'Ouargla), a-t-on appris auprès de la direction déléguée du secteur de la jeunesse et des sports. Cette manifestation, qui devra regrouper les représentants de 18 wilayas au niveau de la salle omnisports «Emir Khaled», prévoit l'exposition d'une panoplie de produits et articles de l'artisanat traditionnel, à l'instar de la vannerie, la poterie, la céramique, la tapisserie, la bijouterie et les objets d'ornement, des segments essentiels de promotion du tourisme, ont indiqué les organisateurs. L'organisation de ce festival, dont le coup d'envoi donnera lieu à un défilé des délégations participantes à travers les principales artères de la ville de Touggourt, vise, entre autres objectifs, l'encouragement des artisans et la vulgarisation des articles de l'artisanat en vue de trouver de nouveaux espaces de commercialisation, une des principales préoccupations des artisans. L'évènement sera sanctionné par une cérémonie de remise des prix d'encouragement, en reconnaissance aux efforts des jeunes et leur contribution à la préservation du patrimoine national ancestral, selon la même source.