La Cnas sensibilise

Le directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés a instruit tous les directeurs d'agences à l'effet d'organiser une large campagne d'information et de sensibilisation relative à la prolongation du délai d'octroi des échéanciers de paiement au 31 décembre 2016,et ce dans le cadre des mesures exceptionnelles prévues par l'article 57 de la loi de finances complémentaire pour 2015, afin de permettre aux employeurs de s'approprier un échéancier de paiement et bénéficier de l'annulation des majorations et des pénalités de retard.

Tous les canaux de communication et d'information sont utilisés: audiovisuels, radiophoniques, presse écrite, revues spécialisées, revues électroniques et les réseaux sociaux de la Cnas.

L'occupation du champ médiatique sera également appuyée par l'organisation de plusieurs journées d'information tant au niveau national que local avec la participation des organisations patronales, chambres des métiers et tous les partenaires concernés. Elle sera renforcée par une large campagne d'affichage au niveau des différentes institutions et établissements susceptibles d'accueillir des employeurs.