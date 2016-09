RND Ouyahia appelle les cadres féminins à des actions de "sensibilisation"

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a appelé hier à Alger les cadres féminins du parti à entreprendre des actions de «sensibilisation» au sein de la société, afin que le pays traverse dans la «stabilité» la période difficile découlant de la chute des prix du pétrole.

Lors d'une réunion de travail organisée avec les femmes responsables des militantes au niveau des wilayas, M.Ouyahia a indiqué que la stabilité du pays permettra de «poursuivre le processus de construction nationale mené par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans une réhabilitation de la valeur du travail et dans une véritable renaissance de l'esprit civique, d'abord à partir de la cellule familiale». Par ailleurs, M.Ouyahia a rappelé l'«évolution continue» de la place des militantes dans les rangs du Rassemblement où elles représentent désormais «30% de la composante du conseil national et celle du bureau national». Il a ajouté que la mise en oeuvre des résolutions du 5ème congrès et du conseil national du parti a permis d' «associer une femme responsable, des militantes à chacune des instances communales après celles des wilayas», appelant à une «très large» ouverture des portes du Rassemblement aux adhésions de nouvelles militantes.