SOLIDARITÉ NATIONALE Un plan pour la protection de la femme âgée

Le plan d'action quinquennal 2016-2020 pour la protection de la femme âgée, présenté jeudi au ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, à Alger tend à améliorer la prise en charge sociale de la femme âgée en milieu familial ou dans les centres d'accueil. Conçu par le Fonds des Nations unies pour la population, ce plan permettra «une meilleure prise en charge des personnes âgées, notamment les femmes, en leur assurant une protection sociale, sanitaire et psychologique, et en préservant leur dignité dans les centres d'accueil ou en milieu familial». Selon les organisateurs de la Journée d'information sur les personnes âgées organisée à l'occasion de la Journée mondiale des personnes âgées célébrée le 1er octobre de chaque année, un riche programme axé sur des activités d'information et de sensibilisation a été élaboré. Le programme auquel ont contribué différentes associations et les directions de l'action sociale et de solidarité à travers toutes les wilayas du pays tend par ailleurs «à promouvoir la formation et à renforcer les capacités des intervenants dans la prise en charge des femmes âgées». Le plan d'action se fixe entre autres objectifs «la sensibilisation contre la violence et les mauvais traitements infligés aux personnes âgées, la valorisation des valeurs de respect et d'égard envers cette catégorie, l'amélioration de l'accueil au niveau des centres spécialisés et la promotion de l'aide à domicile. Il prévoit aussi la formation d'agents spécialisés en gériatrie, l'organisation de rencontres avec le mouvement associatif local en vue de promouvoir l'aide à domicile, l'organisation de cours d'alphabétisation pour les femmes âgées, notamment les résidentes des centres d'accueil des personnes âgées. L'on dénombre actuellement 3,5 millions de personnes âgées en Algérie. En 2020, elles seront 4,3 millions et en 2030, 6,7 millions, selon les chiffres présentés et communiqués au cours de cette journée d'information.