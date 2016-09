SÛRETÉ DE WILAYA D'ORAN Les policiers défoncent les portes de la criminalité

Une lutte sans répit

Le premier malfrat a fait l'objet de deux mandats d'arrêt lancés à son encontre.

Les policiers des différentes sûretés urbaines et de daïra poursuivent davantage les traques qu'ils ont lancées, dans le cadre de la lutte contre toutes formes de criminalité. La dernière sortie a été opérée par les policiers de la 20e sûreté urbaine, appuyés par ceux de la sûreté de wilaya. Dans le tas, un mis en cause, faisant l'objet de cinq mandats d'arrêt lancés contre lui, a été arrêté. Le mis en cause, âgé à peine de 20 années, était recherché pour plusieurs délits liés à la criminalité dont l'association de malfaiteurs, les vols par effraction et le port d'armes blanches, tel qu'a été expliqué par les responsables de la cellule de communication près la sûreté de wilaya d'Oran; le mis en cause sera présenté devant le parquet dés l'achèvement des formalités d'enquête le concernant. Dans le même contexte, les policiers des 23e et 8e sûretés urbaines ont, dans deux opérations distinctes, réussi à mettre la main sur deux malfrats notoirement connus pour les délits qu'ils ont commis en semant la terreur un peu partout dans la ville d'Oran. Les deux mis en cause sont âgés de 20 et 25 années. Ils sont poursuivis pour agression, coups et blessures volontaires, destruction des biens d'autrui. Le premier a fait l'objet de deux mandats d'arrêt lancés à son encontre. A Sidi El Bachir, localité située à l'entrée de la ville d'Oran, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire d'Aïn El Beïda ne se sont pas trop démenés dans leur sortie qu'ils ont bien préparée pour mettre fin aux agissements des quatre membres récidivistes composant la bande spécialisée dans le trafic de drogue et la commercialisation illégale de boissons alcoolisées.

Cette descente s'est traduite par la saisie, au domicile de l'un des mis en cause, d'une quantité de kif traité estimée à 1,6 kg et plusieurs types d'armes blanches. Aussi, la bande arrêtée s'est spécialisée dans les batailles rangées qu'elle livre à l'aide d'armes blanches contre toute personne ou groupe osant la braver ou encore la défier.

Une telle bande, ne sévissant plus, a, selon la même source, instauré un véritable climat de terreur dans le géant quartier populaire de Sidi El Bachir, rattaché administrativement à la commune de Bir El Djir. A Arzew, les services de police ont, eux aussi, mis fin à un dealer âgé de 29 ans. L'opération lancée par les éléments de la sûreté de daïra d'Arzew a permis la saisie de 130 comprimés psychotropes et 280 grammes de kif traité. Son arrestation a été effective suite à une souricière qui lui a été tendue pour l'interpeller en flagrant délit.