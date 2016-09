RIXE ET ACCIDENT DE TRAVAIL Trois décès tragiques à Tizi Ouzou

Par Abdenour MERZOUK -

C'est un véritable drame que vient de vivre la commune d'Aït Aïssa Mimoun sise à quelques encablures du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. En effet, trois personnes ont trouvé la mort de manière tragique à la fin de la semaine écoulée. Il y a d'abord deux jeunes ouvriers qui ont péri dans un accident de travail au niveau de la zone industrielle de Tala Atmane, sise à 12 kilomètres à l'est de Tizi Ouzou. Selon des témoignages concordants, les deux ouvriers ayant perdu la vie de manière tragique étaient en train de peindre un immeuble en se servant d'un échafaudage quand le support s'est détaché. L'un des deux peintres est mort sur place alors que le second a succombé à ses blessures au moment de son transport au Centre hospitalo-universitaire Nédir Mohamed. Le second drame a eu lieu dans la même région, plus exactement au village Ikhelwiyen, dans la commune d'Aït Aïssa Mimoun. Un septuagénaire qui tentait de s'interposer entre son fils et un autre citoyen en proie à une altercation, a été tué par le cousin de ce dernier. L'agresseur a poussé le vieux et ce dernier est tombé sur la nuque. Grièvement blessé après être tombé, la victime de cette rixe a été transportée au service des urgences médico-chirurgicales du Centre hospitalo-universitaire Nédir Mohamed de Tizi Ouzou. Mais malheureusement, les médecins ont constaté une hémorragie interne. Le septuagénaire a fini par succomber. Toute la région des Ath Ouaguenoun est sous le choc suite à l'effet provoqué par le décès tragique de ces trois victimes de deux accidents différents ayant endeuillé plusieurs familles.