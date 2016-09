KADDOUR BENTAHAR, DG DES DOUANES, DEPUIS SÉTIF "Notre rôle est d'encourager les exportations"

Par Madjid BERKANE -

Le nouveau Code de la douane entré en vigueur le 18 septembre dernier est tout à fait en faveur de l'investisseur et l'exportation.

La promotion et l'encouragement des exportations est aussi la mission des douanes, a déclaré avant -hier le directeur général des douanes, Kaddour Bentahar, depuis la wilaya de Sétif où il était en visite de travail et d'inspection. Selon lui, la décision de la réduction des procédures au niveau des ports et des frontières prise récemment par l'administration douanière, a pour objectif premier, d'élever la compétitivité de l'entreprise algérienne à l'international.«La réduction du délai de traitement de la déclaration douanière et le bénéfice du système douanier économique réduisent les coûts et charges et augmentent la compétitivité de l'entreprise publique ou privée à l'internationnal», a-t-il indiqué. «L'administration douanière est là pour assurer un accompagnement économique pour l'entreprise et non l'inverse», a précisé le responsable des douanes en s'adressant aux cadres de sa direction. Et d'ajouter: «Les systèmes douaniers économiques sont universels et les entreprises importatrices de matières premières peuvent surseoir au règlement des droits douaniers jusqu'à la fin du processus de transformation.» Ainsi, lesdites entreprises doivent bénéficier d'un bon traitement au niveau des différents ports et aéroports. Cela doit être clair pour les agents douaniers et appliqué à la lettre, rappelle le DG des douanes avec énergie à ses ca-dres. «L'entreprise importatrice qui destinera son produit vers l'exportation bénéficiera de l'exemption de payement des droits douaniers», a-t-il ajouté. Le défi de la diversification de l'économie et la promotion des exportations relevé par le gouvernement algérien, fera savoir par ailleurs Kaddour Bentahar, doit être aussi celui de l'administration douanière. «L'administration douanière dernière doit être vigoureuse en termes de simplification et de protection de l'économie contre les fléaux dont la criminalité transfrontière et le crime organisé.» Le nouveau Code des douanes adopté récemment par la douane algérienne d'après le premier responsable des douanes, est entièrement en faveur de l'investisseur et de la promotion de l'exportation. Le nouveau Code des douanes «½», pour rappel, est rentré en vigueur depuis le 18 septembre dernier. «Ce nouveau tarif passera de huit chiffres vers celui à 10. Il comptera près de 16.000 sous-positions tarifaires, contre 6126 sous-positions tarifaires contenues dans l'ancien tarif à huit chiffres. La restructuration de ce tarif permettra une meilleure identification des marchandises», a déclaré de son côté le sous-directeur de la tarification douanière à la direction générale des douanes récemment à Tipasa. Selon Kaddour Bentahar, les résultats de ce nouveau code sont déjà, palpables sur le terrain. Car, d'ores et déjà 270 opérateurs ont bénéficié du couloir vert, prévu par ce nouveau code. «Ce chiffre pourra dépasser les 400 d'ici la fin de l'année»,a tenu à souligner le patron des douanes.