ANR "La diplomatie algérienne a réalisé un succès éclatant"

Le secrétaire général du parti Alliance nationale républicaine (ANR), a considéré hier à Batna que la diplomatie algérienne a réalisé un succès éclatant avec la décision historique prise à Alger de la réduction de la production de pétrole. «L'ANR salue ce succès réalisé sous la direction du président Abdelaziz Bouteflika qui a toujours prôné une stratégie de diplomatie extérieure fondée sur l'équilibre, la diversité des relations, la coopération internationale et le maintien du pays à une distance égale vis-à-vis de toutes les parties régionales et internationales», a soutenu Sahli qui présidait à la Maison de la culture Mohamed- Laïd Al Khalifa l'ouverture des travaux du congrès régional de son parti pour les wilayas de l'Est.

L'Algérie, a-t-il ajouté, a pu mettre autour de la même table des acteurs divergents et rapprocher les différentes positions afin de parvenir à une décision historique des pays membres de l'Opep sur une réduction de la production de pétrole. Il a également souligné que l'initiative instaure une certaine stabilité sur le marché mondial des hydrocarbures, préserve les intérêts des pays producteurs et encourage l'investissement dans ce secteur.

L'ANR considère, a ajouté son premier responsable, que la mobilisation autour des institutions légitimes de l'Etat, notamment la présidence, est la seule voie pour affronter les défis, consolider le front intérieur et renforcer la cohésion sociale. Plaidant pour la poursuite des réformes nationales lancées par le président de la République et qui ont porté leur fruit, Sahli a estimé que le pays a la stabilité et les ressources humaines et matérielles pour surmonter la conjoncture présente du pays liée à la chute des cours du pétrole. Sahli a inscrit en outre la rencontre de Batna dans le cadre de la préparation du 5ème congrès du parti qui aura lieu, a-t-il noté, fin novembre prochain ou au plus tard en décembre.