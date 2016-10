CHIRURGIE DE LA COLONNE VERTÉBRALE À ORAN Elle sera lancée dans quelques semaines

La clinique spécialisée en chirurgie orthopédique et rééducation fonctionnelle des victimes d'accident du travail de Misserghine (ouest d'Oran) se lancera, avant fin 2016, dans la chirurgie de la colonne vertébrale, a-t-on appris du directeur de cet établissement de santé publique. Cette pratique chirurgicale délicate prendra en charge, au départ, certains cas de différentes couches de la société, a indiqué Djellat Abdelkrim, soulignant que la priorité sera accordée ensuite aux victimes des accidents du travail, aux travailleurs assurés et ayants droit et aux nécessiteux.Ce projet intervient en application des orientations du directeur général de la Caisse nationale d'assurance sociale (Cnas) dont relève la clinique, pour prendre en charge des malades de la colonne vertébrale et réduire, par conséquent, les transferts à l'étranger. Grâce à la compétence du staff médical en place et des équipements sophistiqués mis à sa disposition, cette clinique a réussi à faire un bond qualitatif en matière de chirurgie orthopédique depuis son lancement en 2009 commençant au départ par les membres inférieurs. Dans ce sens, elle a adopté, en 2010, la chirurgie arthroscopique portant sur la pose de la prothèse totale de la hanche et du genou et qui a réalisé des résultats jugés positifs grâce au partenariat avec le professeur Benbouzid de l'hôpital de Ben Aknoun (Alger) et de son staff médical. Dans ce domaine, le nombre des interventions chirurgicales est passé de 25 à 100 par an contre deux seulement en 2012, a souligné le directeur de la clinique. Forte de ce succès dans cette chirurgie encadrée par un spécialiste, Ramdane Rafik, la clinique s'est tournée, dans le cadre de l'élargissement du champ de ses activités, vers la chirurgie de la colonne arthroscopique, après s'être dotée cette année d'un autre appareil de pointe. Cette clinique, qui investit davantage dans la formation de son staff médical et paramédical, s'est lancée dans la chirurgie arthroscopique de l'épaule qui comporte le diagnostic et le traitement épargnant aux blessés le déplacement d'un hôpital à un autre, en plus de l'introduction de la chirurgie de la main (spécialité rare en Algérie) et de la neurochirurgie encadrées par le spécialiste Midas Djawad et son confrère Dr Barka. Spécialisée aussi en rééducation fonctionnelle, la clinique dispose de trois spécialistes en traumatologie, deux autres en réanimation, ainsi que de structures sanitaires et équipements modernes. Elle s'occupe également des enfants handicapés moteurs.