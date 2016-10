PARTICIPANT À L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DU MPA Des experts appellent à bannir la bureaucratie

Ce rendez-vous a été une opportunité pour M. Benyounès de rappeler les positions de son parti sur de nombreux sujets d'actualité nationale.

Des experts en économie ont appelé, hier à Alger, à la nécessité d'améliorer l'attractivité du climat des affaires en Algérie, bannir les pratiques bureaucratiques et promouvoir «les moteurs alternatifs de la croissance économique». Lors des travaux de l'université d'été du Mouvement populaire algérien (MPA), les participants ont insisté sur l'importance de sortir de la rente pétrolière, et de bâtir une économie basée sur l'entreprise et le développement de l'agriculture. Selon l'expert en économie Mustapha Mekidèche, il faut «recourir aux nouveaux moteurs de croissance», car même avec un baril à 80 dollars, il est difficile de sortir de la crise.

L'Algérie, reconnaît-il, est dans le podium en Afrique dans le développement humain, car elle a relevé de grands défis, notamment l'approvisionnement en eau, l'électricité et la santé, en précisant qu'il est impossible de développer une économie nationale sans développer une économie territoriale.

De son côté, Salaheddine Abdsamed, vice-président du Forum des chefs d'entreprise (FCE), a indiqué que le vrai défi que l'Algérie doit relever est l'emploi, car à l'horizon 2030, le pays comptera 50 millions habitants, dont 50% auront entre 24 et 64 ans avec 1 million d'universitaires. L'économie algérienne, dit-il, «est capable de faire face à ce défi, à la seule condition de booster la création d'entreprise et de mettre cette dernière au coeur de l'économie». Dans ce sens, il a plaidé pour l'amélioration du climat des affaires, en estimant que la question du foncier «demeure problématique», malgré la décision des pouvoirs publics prise en 2015 de décentraliser la gestion du dossier au niveau des walis. Intervenant à son tour, Mohammed Bedredine, représentant de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), a préconisé la relance de l'agriculture et l'industrie, notamment agroalimentaire. Selon lui, pour dépasser la crise, il faut investir dans l'agriculture surtout dans le sud du pays qui recèle d'importantes potentialités. Notons que cette université d'été a été une opportunité pour le secrétaire général du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, de rappeler les positions de son parti sur de nombreuses questions d'actualité nationale et internationale. Aussi, a-t-il affirmé que son parti ne va pas rencontrer de contraintes pour prendre part aux prochaines élections législatives qui seront organisées selon le nouveau Code électoral.

«Le MPA n'aura aucune contrainte pour participer aux élections législatives d'avril vu les résultats qu'il a obtenus lors des législatives de 2012», a déclaré M. Benyounès dans un point de presse animé à la clôture de l'université d'été du parti ouverte dimanche à Zéralda. Il a souligné, à la même occasion, que le congrès national prévu les 2 et 3 décembre prochain, «constituera une étape importante dans la préparation de ce rendez-vous électoral».