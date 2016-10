SKIKDA 36 actes de concessions agricoles délivrés aux investisseurs

Trente-six investisseurs ont bénéficié hier d'actes de concession de terres agricoles destinés à l'élevage bovin et à la production laitière, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la vulgarisation agricole. Ces exploitants agricoles ont bénéficié de l'assiette foncière à Mekassa dans la commune de Bekkouche Lakhdar (est de Skikda) s'étendant sur une superficie globale de 230 hectares (soit 5 à 30 hectares par bénéficiaire), selon la direction locale des services agricoles (DSA). Le wali, Faouzi Benhassine, qui a procédé à la distribution symbolique de 10 actes de concession, au complexe sportif de proximité de la commune d'Aïn Charchar, a rappelé que ces contrats sont inscrits dans le cadre de l'application de la circulaire ministérielle portant création d'exploitations agricoles, soulignant que des surfaces agricoles ont été aménagées pour concrétiser le programme ambitieux d'élevage bovin. Trois périmètres agricoles totalisant 336 hectares ont été créés dans les communes de Ben Azzouz, Bekkouche Lakhdar et Medjez Edchiche, a-t-on encore noté, précisant que 40 agriculteurs ont bénéficié de lots dans ces périmètres agricoles. Le chef de l'exécutif local, mettant l'accent sur la nécessité d'accompagner les agriculteurs dans leurs projets, a affirmé que ses services oeuvrent à réunir toutes les conditions nécessaires et requises dans la réussite du programme de la vulgarisation agricole.