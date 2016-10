PLUIES TORRENTIELLES DANS PLUSIEURS WILAYAS Un mort et une dizaine de disparus

Par Madjid BERKANE -

Les citoyens ont été pris au dépourvu par les pluies torrentielles et violentes auxquelles ils étaient exposés.

Les pluies torrentielles ayant touché ces dernières 48 heures plusieurs wilayas du pays ont provoqué d'importants dégâts matériels. Dans la wilaya de Laghouat où les cumuls ont atteint 80 mm, les services de la Protection civile ont déploré en plus des dégâts matériels, la mort d'un garçon et la disparition de plusieurs personnes dans les crues. Les citoyens dans cette wilaya, ont été pris au dépourvu par ces pluies torrentielles, soulignent des sources locales. Ne pensant pas que les cumuls atteignent ce niveau, les citoyens n'ont pas pris leurs précautions et sont restés dehors. Chose qui les a exposés à la violence des pluies tombées et surtout aux eaux des crues qui se sont vite formées et ont débordé de leurs cours pour envahir les rues et ruelles de plusieurs villes de la région, ont ajouté nos sources. Dans les wilayas de M'sila, El Bayadh, Naâma et Béchar, les pluies qui se sont abattues sur la région à partir de mercredi après-midi ont provoqué de nombreux dégâts matériels et pertes parmi le cheptel, souligne-t-on. L'on enregistre notamment la démolition de plusieurs murs de clôture des habitations et des fissures sur plusieurs passerelles, ainsi que la fermeture de plusieurs axes à la circulation routière. Par ailleurs, dans les wilayas de Bouira, Sétif, Batna et Tébessa, les pluies torrentielles qui ont dépassé les 20 mm et surpris aussi les habitants de ces wilayas, n'ont pas causé fort heureusement des pertes humaines ou des dégâts matériels importants nécessitant d'être cités. Par contre, les citoyens, apprend-on de sources locales, ont eu peur notamment suite au tonnerre qui n'a pas cessé de gronder durant toute la nuit de mercredi et jeudi. Pour rappel, ces pluies torrentielles ont été prévues par l'Office national de la méteorologie (Onm) dans un bulletin météorologique spécial (Bms) émis mercredi soir. Il est à signaler enfin que les pluies torrentielles ont touché jusque-là plusieurs wilayas. Dans les wilayas de Tamanrasset et de Tébessa, les pluies torrentielles qui se sont abattues au mois d'août ont fait cinq morts, trois à Tamanrasset et deux à Tébessa.