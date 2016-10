IMAN HOUDA FERAOUN LANCE LA 4G À PARTIR DE OUARGLA Le désenclavement durable

Par Brahim TAKHEROUBT -

Le choix de la wilaya de Ouargla pour lancer cette opération est en soi un message politique fort à l'endroit des régions sud du pays.

En lançant officiellement hier, la 4G mobile en Algérie, à partir de la wilaya de Ouragla, la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Iman-Houda Feraoun, vient d'inaugurer un concept: le désenclavement durable. Mme Iman Houda Feraoun s'est engagée à introduire la quatrième génération des télécommunications mobiles (4G) en Algérie avant la fin de l'année 2016, et c'est une réalité depuis hier. L'opérateur public Mobilis fait ainsi son entrée, officiellement, dans la quatrième génération des standards des télécommunications mobiles. Avec cette technologie, c'est l'Internet mobile à haut débit qu'il propose à ses abonnés. Surtout que la 4G apporte des débits deux à trois fois plus rapides que la connexion Adsl et cinq à 10 fois plus rapide que la 3G mobile. Ceci pour le côté technique qui enrobe cette opération. C'est aux utilisateurs et autres spécialistes d'en apprécier l'usage. Venons à l'aspect économique et politique de l'opération. Le dévolu jeté sur la wilaya de Ouargla pour lancer la 4G n'est pas fortuit.

Au-delà de l'exigence du cahier des charges stipulant que l'opérateur est soumis, au titre de la première année de son déploiement à l'obligation de couverture des wilayas de Ouargla (catégorie1), d'Alger et d'Oran (catégorie 2), il y a aussi d'autres considérations qui sous-tendent ce choix. Au plan économique, parce que Ouargla représente une zone d'activité importante en sa qualité de zone pétrolière et gazière de Hassi Messaoud. C'est donc une exigence stratégique que de faire bénéficier le coeur battant de l'économie nationale de la 4G. «Au plan économique, le déploiement du haut débit mobile dans les grands pôles d'activité constitue un apport substantiel pour l'effort de modernisation du secteur économique, et un soubassement pour la consolidation des prérequis de l'économie numérique», note à juste titre le communiqué du ministère de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication Le choix de Ouargla sous-entend également un message politique: il s'agit de signifier que c'est un devoir que se font les autorités algériennes d'intégrer les zoones isolées et les faire bénéficier de cet outil technologique aux retombées sociales immenses. Aussi, le lancement de la 4G à partir de Ouargla constitue un enjeu géopolitique fort et symbolique de l'action volontariste du gouvernement algérien. Enfin, le choix de Ouargla constitue exemple intéressant de l'action d'aménagement étatique en milieu désertique. Dans cette région du pays jusque-là enclavée, ces perspectives vont soulever de l'enthousiasme et la 4G sera l'antidote tant attendue à l'isolement et au sous-développement. Moblis n'est pas le seul opérateur à se mettre sur l'orbite de la 4G. Djezzy est au rendez-vous conformément à son engagement.

Il annoncera ce matin, l'ouverture de son service 4G dans les wilayas de Constantine, Sétif et Djelfa, marquant ainsi une nouvelle page dans le processus du développement de l'Internet mobile de très haut débit aux plus hauts standards internationaux. «Je suis très content de l'ouverture aujourd'hui de notre service 4G dans trois wilayas. Je tiens à féliciter les équipes qui ont oeuvré afin que nous soyons prêts pour ce rendez-vous important qui consacrera le leadership digital du nouveau Djezzy.

Nos produits et nos offres 4G vont bientôt s'étendre vers d'autres régions du pays», a déclaré le directeur général de Djezzy, Thomas Herbert Gutjahr. De son côté, Vincenzo Nesci, président exécutif de Djezzy a déclaré: «Je tiens à remercier et à féliciter les équipes qui ont permis à Djezzy d'être prête pour la bataille de la 4G afin d'être le leader numérique de référence pour tous les consommateurs algériens et apporter notre contribution à l'émergence d'une économie nationale digitale.» Djezzy annonce également l'ouverture, dans les prochaines semaines, de son service 4G dans 17 autres wilayas, achevant ainsi le déploiement de son réseau de quatrième génération dans une vingtaine de wilayas avant fin 2016. Il s'agira de Béjaïa, Bouira, Tiaret, Skikda, Médéa, Mostaganem, Aïn Defla, Alger, Oran, Blida, Tlemcen, Batna, Tizi Ouzou, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Oued et Mila.

Pour rappel, le processus de lancement de la 4G a débuté officiellement par le lancement fait par l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications,le jeudi 7 janvier 2016, de l'appel à la concurrence pour l'octroi de trois licences d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications mobiles de quatrième génération (4G) et de fourniture de services au public. Le 11 avril 2016, il a été procédé à l'ouverture des plis pour annoncer les attributaires provisoires et leur classement le 23 mai 2016.