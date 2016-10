BOUDIAF Les médicaments sur le marché algérien sont de bonne qualité

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf a affirmé, hier à Oran, que les médicaments sur le marché algérien sont de bonne qualité. «Nous n'avons pas de problème en termes de qualité du médicament au marché national. Bien au contraire, nous avons des médicaments de bonne qualité», a souligné le ministre en réponse aux questions des journalistes abordant le rôle confié aux laboratoires de contrôle des médicaments, lors de sa visite dans la wilaya d'Oran.

M.Boudiaf a rassuré que tous les médicaments produits localement ou importés passent au contrôle de laboratoires spécialisés, signalant que la réalisation de laboratoires régionaux annexes à Oran et à Constantine a pour objectif de faciliter aux investisseurs les procédures de contrôle, en se rapprochant d'eux et en épargnant le déplacement de leurs produits vers le laboratoire central dans la capitale.»Nous avons enregistré de grandes avancées en matière de développement dans le domaine de la production nationale de médicaments, à l'instar de la fabrication pharmaceutique d'une manière générale», a soutenu M.Boudiaf signalant une production nationale dépassant les 58% de la valeur du marché du médicament.

Le ministre prévoit l'évolution de ce taux à hauteur de 70% au premier semestre de l'année prochaine, ajoutant que les pays qui réalisent un tel chiffre peuvent prétendre à une plateforme d'exportation du médicament. «C'est notre objectif», a-t-il déclaré.

Le ministre a inspecté le projet de réalisation du laboratoire annexe du contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, dont les travaux ont atteint un taux de 60%.

Le site du projet est situé à proximité de l'EHU «1er Novembre». M. Boudiaf a annoncé, en outre, que son département communiquera dans deux semaines les chiffres réels et exacts, concernant le dossier cancer en Algérie.