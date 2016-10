LES JEUNES ENTREPRENEURS ET LES CAPACITÉS D'ENTREPRENEURIAT Comment accompagner les étudiants

Il faut créer un climat favorable aux affaires et à l'investissement

L'association des agences d'investissement en Méditerranée (Anima) a publié un document stratégique qui étudie les programmes d'appui à l'entrepreneuriat dans les pays arabes méditerranéens dont l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte et le Liban.

Le rapport met en lumière les bonnes pratiques pour accompagner étudiants, aspirants à l'entrepreneuriat et fondateurs de start-up, et ce tout au long de l'aventure entrepreneuriale, de l'idée à la phase de croissance. Passant en revue les principales politiques mises en oeuvre pour favoriser l'essor de l'entrepreneuriat, le document stratégique souligne la difficulté d'identifier des projets de haute qualité et le besoin d'un soutien sur mesure pour inspirer les jeunes et renforcer leurs capacités dès le plus jeune âge. L'analyse débouche sur une série de recommandations qui visent à réduire différentes failles dans la chaîne d'appui aux entrepreneurs, notamment pour construire un climat favorable aux affaires et l'investissement, renforcer les capacités des jeunes et stimuler l'entrepreneuriat à fort potentiel et maximiser la dissémination de bonnes pratiques et le partage d'expérience en Méditerranée. Ce document stratégique est publié dans le cadre de Sahwa, un projet de recherche interdisciplinaire de coopération financé par la Commission européenne et coordonné par le Barcelona Center for International Affairs (Cidob).

En Algérie, le relais pour l'emploi de jeunes est pris par Jil'FCE dont la force réside dans sa capacité à tisser des liens nouveaux avec les viviers entrepreneuriaux algériens. En effet, qu'il s'agisse d'entrepreneuriat économique, citoyen ou culturel, JiL'FCE entend stimuler l'audace d'entreprendre en attirant et en mettant en réseau des jeunes leaders engagés à construire l'avenir. En créant des synergies avec les membres séniors du FCE, les adhérents à Jil'FCE se dotent de nouveaux espaces pour développer leurs entreprises, s'ouvrir à l'environnement économique et contribuer à l'essor économique algérien. Doté de moyens nouveaux et modernes, la génération JiL'FCE oeuvre d'ores et déjà à créer une véritable dynamique collective et solidaire pour que l'audace d'entreprendre libère les énergies et les initiatives. Créé en 2015, l'année charnière de Jil FCE est 2016 présentée par l'organisation comme une année de la consolidation. Entre l'élaboration d'une plateforme en ligne d'échange, la mise en place du Fonds Jil'FCE et divers projets de développement, l'année est marquée par une mobilisation sans précédent d'une nouvelle génération de leaders qui a l'audace de croire en son avenir, l'audace d'entreprendre pour prendre part au développement économique algérien. De son côté, l'Agence nationale de l'emploi (Anem), dans le cadre de sa modernisation, met à la disposition des différents intervenants sur le marché de l'emploi la nomenclature algérienne des métiers/emplois (Name).

Un nouvel outil opérationnel commun permettant d'identifier aussi précisément que possible chaque métier existant en Algérie et d'appréhender finement les compétences recherchées par les entreprises.