ARRESTATION DE HILEL ABDELAZIZ Le FFS dénonce

Le Front des forces socialistes (FFS) interpelle les pouvoirs publics suite à l'arrestation qu'il qualifie d'abusive du militant Hilel Abdelaziz. Le plus vieux parti dénonce ce fait qu'il estime menaçant pour la stabilité de la Vallée du M'Zab qui vient à peine de se relever du traumatisme des troubles qui l'ont secouée. Dans un communiqué adressé à notre rédaction, le SG du parti rappelle: «72 heures après son arrestation, il reste toujours détenu sans être présenté devant le procureur. Les raisons de son arrestation demeurent toujours inconnues.» Aussi, est-il écrit, le FFS exige la libération immédiate et inconditionnelle de ce militant. Le FFS, qui qualifie cette arrestation d'abusive, s'interroge sur les raisons qui ont motivé cette détention à ce moment précis. Aussi le FFS met en garde les pouvoirs publics sur de «telles pratiques qui risqueraient de fragiliser la stabilité et le calme précaire qui règne dans cette région. Et de conclure en appelant les autorités à mettre fin aux intimidations et au harcèlement des militants qui activent pacifiquement et dans la légalité.