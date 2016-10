CONSEIL CONSULTATIF DES DROITS DE L'HOMME DE L'ONU L'Algérien Bouzid Lezhari élu membre

Le professeur Bouzid Lezhari a été élu par le Conseil des Nations unies pour les droits de l'homme, lors de sa 33e session, au poste de membre du Conseil consultatif des droits de l'homme, pour un mandat de trois ans, a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Avocat agréé près la Cour suprême et professeur en droit constitutionnel et en droit international, M.Lezhari a été élu membre du Conseil de la nation et de la Commission de juristes chargée de la révision constitutionnelle. Il dispose d'une «grande maîtrise» des questions relatives aux droits de l'homme et des mécanismes onusiens y afférents, à la faveur de deux mandats qu'il a occupés comme membre du Comité des droits de l'homme, organe de surveillance du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (2008-2016). Composé de 18 experts indépendants, le Conseil consultatif des droits de l'homme, exerce le rôle de «think tank» auprès du Conseil des droits de l'homme, puisqu'il soumet à l'appréciation de ses Etats membres, des études et des réflexions qu'il élabore sur les problématiques en relation avec les questions des droits de l'homme, précise la même source.