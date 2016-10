LOT D'ARMES DE GUERRE DÉCOUVERT PAR L'ARMÉE Des obus et des roquettes saisis à Tamanrasset

L'armée a annoncé, ce dimanche 2 octobre avoir découvert «près des frontières» dans la région de Tamanrasset, «une cache contenant un important lot d'armement (33 pièces) et de munitions»: trois mitrailleuses lourdes de type Dictariov, une mitrailleuse de type PKT, deux fusils -mitrailleurs de type RPK, quatre pistolets -mitrailleurs de type Kalachnikov, quatorze fusils semi-automatiques de type Simonov, un fusil-mitrailleur de type M16, sept fusils à répétition et un pistolet automatique de type Makarov». L'armée a également découvert des roquettes, des grenades, des obus pour mortier et d'autres munitions.