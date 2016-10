LES ENTREPRISES Y ONT DE PLUS EN PLUS RECOURS L'emploi aidé très sollicité

Par Ali TIRICHINE -

Présentées comme un moyen sûr de lutter contre le chômage des jeunes, les formules d'aide à l'emploi ont été expliquées jeudi aux patrons.

Lors d'une journée d'information à Alger dédiée aux dispositifs intitulés contrat formation-emploi et contrat de travail aidé (CTA), de nombreux patrons ont demandé des éclaircissements aux responsables de la Cnas et de l'Anem. D'ailleurs, plus de 24.000 placements d'emploi ont été réalisés par l'Anem en 2016 à Alger.

L'Agence nationale de l'emploi a établi ces statistiques lors des huit premiers mois de l'année ce qui a contribué à la résorption du chômage. Le directeur de l'agence d'Alger, Smaïl Djadi, a indiqué que plus de 21.000 insertions ont été réalisées en 2016 dans le cadre du placement classique et plus de 1 000 autres dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (Daip) ainsi 1500.placement dans le cadre du contrat de travail aidé (CTA). D'autres responsables sont intervenus lors de la rencontre. D'ailleurs, un cadre de l'agence de la Cnas d'Alger, Omar Zaïdi, a souligné que cette institution accorde des mesures incitatives en matière d'abattements des cotisations.

Des employeurs ont soulevé le problème «des entreprises en difficulté financière qui ne sont pas à jour des cotisations sociales, étant donné que les dispositifs d'aide à l'emploi sont subordonnés à la régularisation de la situation, vis-à-vis de la Cnas». M.Zaïdi a alors lancé un appel à tous les employeurs à l'effet de régulariser leur situation en matière de majorations des pénalités dans le cadre de la loi de finances 2015 avant décembre 2016.

D'autres dispositifs d'aide à l'emploi ont été explicités par Djamil Lardjane, cadre à la Caisse nationale d'assurance chômage (Cnac) qui a souligné que les facilitations de la Cnas ont été appréciées par les employeurs et les promoteurs de projets.

Il a ajouté que des promoteurs de projets sont suivis par des conseillers, alors que le cheminement des dossiers est suivi par Internet jusqu'à l'obtention de l'accord final complété par une formation gratuite des promoteurs en matière de techniques de gestion. Les promoteurs bénéficient aussi d'une préparation du promoteur pour présenter son projet, tout comme ils sont incités à opérer des recrutements en bénéficiant des dispositifs d'aide de l'Etat.

«L'objet principal de la mise en place de ce dispositif est d'instaurer des mesures incitatives en faveur de la promotion de l'emploi, par l'allégement des charges sociales au profit des employeurs pour tout nouveau recrutement», a-t-il ajouté. L'employeur bénéficie d'abattement en cas de recrutements pour une durée au moins de 12 mois, de 20% de sa quote-part pour les demandeurs d'emploi, de 28% pour les primo demandeurs et de 36% pour les recrutements effectués dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud.

Le directeur de l'emploi de la wilaya d'Alger, Mohamed Cherif Eddine Boudiaf, a souligné que «l'ensemble de ces dispositifs ont permis l'insertion d'un grand nombre de jeunes dans les entreprises privées et publiques» en citant Air Algérie, Algérie télécom et la Sntf. Boudiaf a précisé que «le CTA est un contrat de travail en bonne et due forme» ce qui le distingue des autres formules d'aide à l'emploi.

Il a ajouté que la direction a mis en place un mécanisme de suivi du paiement des demandeurs d'emploi en mettant l'accent sur l'aide de l'Etat accordée aux entreprises recrutant des universitaires et qui est de 12.000 DA par mois pendant trois ans.